柴灣高威閣貓咪墮樓受傷吐血　另一貓一度危站冷氣頂

柴灣今午（28日）發生高空墮貓案。下午近6時，警方及消防接報指，柴灣道111號有一隻貓從高處墮下，另一隻貓危站樓上窗外冷氣頂部。救援人員趕至，發現墮樓貓咪受傷吐血，涉案單位一名男子得悉事件後，落樓將貓帶往看獸醫；另一隻貓則自行返回安全位置。據了解，事發的柴灣高威閣第4座為紀律部隊宿舍，貓咪疑從約7樓位置跌落平台。警方正調查事發原因。《香港01》正就事件向愛護動物協會查詢。



墮樓貓咪口吐鮮血趴在地上。（目擊者梁太提供）

目擊事件的高威閣住戶梁太表示，她今午回家途中，在附近樓梯霎眼看見有物件從7樓一個單位墮下，起初以為是毛巾，但她再看清楚，涉事單位窗外冷氣機頂部有一隻貓徘徊，於是意識到墮下的相信是另一隻貓。她其後上前發現墮樓的貓趴在平台地面，雖然清醒及未見明顯外傷，但已口吐鮮血。由於梁太本身亦有養貓，故立即從剛買來的寵物用品中，取出適用物品為貓咪消毒。

梁太憶述，事發後有不少人圍觀，除有人報警，亦有人發現樓上仍有另一隻貓在危險位置，於即大叫着該隻貓「入返去」，結果樓上的貓咪真的自行返回屋內。

目擊者梁太表示，貓咪墮樓後，她抬頭望向樓上，發現另一隻貓危站7樓一個單位窗外冷氣機。（紅箭咀示）的頂部。（陳浩然攝）

其後救援人員接報到場，屋苑保安致電聯絡涉事單位戶主，梁太稱戶主當時表示會盡快回家處理。警員及消防員上樓，希望調查單位是否有其他貓有危險，涉事單位則有一名年約20至30歲的男子應門，他報稱並非貓主或屋主，但知道墮樓貓咪平日在何處求醫，故落樓將牠帶往該獸醫處治理。現場消息指，初步調查相信事件不涉虐待動物。