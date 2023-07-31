珍惜生命│旺角裸男墮樓亡　涉事單位同時冒煙

旺角發生墮樓案。凌晨1時許，旺角新填地街332號一幢唐樓，據報有一名男子從高處墮下，跌落對開馬路。救援人員接報趕至現場，其中救護員證實事主已經身亡，警員以帳篷遮蔽遺體。同一時間，救援人員亦發現上址大廈有一個單位正在冒煙，消防登樓開喉將火救熄，初步火警中無人受傷，消防協助數名居民疏散。

據了解，事主被發現時全身赤裸；墮樓期間，疑撞歪樓下一個招牌。冒煙現場屬新填地街332號，為一個劏房單位。初步相信事主疑在冒煙單位墮下。消防及警方正調查事件起因。消防認為起火原因有可疑，單位內有一個膠兜及一些雜物被燒毀。據悉，有人生前疑因工作問題不開心。



警方表示，男事主姓劉，50歲，為旺角新填地街332號的住戶。凌晨1時30分，警方接獲途人報案，指事主倒臥於上址對開，懷疑從高處墮下。警方亦接獲報案，指上址一單位冒出濃煙。救援人員接報到場，事主於現場被證實死亡。消防亦到場將火救熄，發現上址一單位内的一個膠桶有被燒過的痕跡，起火原因有待進一步調查。人員經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。事件中沒有其他人受傷。

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