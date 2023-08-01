幫手搵人｜44歲男子鄭偉文疑於石澳失蹤　當局聯同民安隊展開搜索

柴灣發生失蹤事件。昨（7月31日）晚約10時28分，警方接獲一名女子報案，指其兒子前日（7月30日）聲稱前往石澳一帶，但遲遲沒有歸家，至今仍下落不明。警方將案件列作失蹤人士處理，今日（8月1日）聯同消防及民安隊人員，在大浪灣道龍脊、砵甸乍山徑、馬塘坳、草堆灣及歌連臣角一帶的山頭叢林和海灘搜索，暫時未有發現。警方今日呼籲市民提供失蹤男子鄭偉文（44歲）的消息。



警方表示，鄭偉文前日下午（30日）離開位於漁灣邨的住所後，便告失蹤，其家人昨日（31日）向警方報案。鄭偉文高約1.68米、重約70公斤、瘦身材、圓面型、黃皮膚及蓄短黑髮；最後露面時戴黑色帽，身穿黑色上衣、黑色長褲、白色鞋及黑色背包。任何人如有鄭偉文的消息或曾見過他，請致電2860-1040、9886-0034或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

失蹤男子鄭偉文（44歲）。（警方提供）

民安隊於Facebook表示，應警方要求，在大浪灣道龍脊一帶協助搜索一名失蹤男子。惟由於掌握資料有限，部隊人員只能從僅有的訊息及所得資料盡力計劃部署，並展開搜索，行動仍然繼續。