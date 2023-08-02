瀕危盾臂龜疑遭遺棄　體長可達90厘米　專家：空間不足成棄養主因

周二（1日）8時許，一隻屬瀕危品種非洲盾臂龜於出現在上水金錢村路上，懷疑被人遺棄。警方檢獲後，交由愛護動物協會檢查。 愛協表示經初步檢查證實龜隻沒有外傷，精神良好，由於其屬瀕危品種，已轉交漁護署進一步處理。



香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文指，盾臂龜出世時身長僅數厘米，「買返嚟就細細隻，好得意」，但在成年後需要大量活動空間「通屋走」，不少人因為飼養空間有限，而選擇棄養。



盾臂龜為瀕危物種。（愛護動物協會提供相片）

愛護動物協會回覆《香港01》查詢指，有關上水金錢村路被發現的一隻非洲盾臂龜，愛協督察昨晚在現場初步檢查，龜隻沒有外傷精神良好，經獸醫檢查，檢查結果亦屬正常。由於盾臂龜為「瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）」附錄II保護的動物物種，今早已送到漁護署作進一步處理。

愛協續指，棄養盾臂龜的原因各有不同。但盾臂龜的生長速度的確是非常快，在出生後的3年，體積可以每年兩倍的速度成長，體長可達60至90厘米。不排除有些人於飼養前可能未有詳細了解盾臂龜的特性、生活環境需求以及考慮其壽命，因而導致棄養。

香港兩棲及爬蟲協會會長： 盾臂龜長大後需「通屋走」 不宜室內飼養

香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文指，盾臂龜為陸龜，學名又為蘇卡達陸龜，屬瀕危品種。一般而言，盾臂龜出世時僅幾厘米，「買返嚟就細細隻，得得意」，不過在成年後，卻會長成龐然大物，壽命高達70至80年不等。

龜隻在成年後，需要大量活動空間「通屋走」，而天台花園則最為適合，龜隻能夠在露天曬太陽，亦能有遮蔽處提供陰涼位。若飼養在屋內，盾臂龜有機會撞爛木製傢俬，更會隨處大小二便，不易清理。協會一年平均接獲10宗盾臂龜棄養個案，主要棄養原因均為飼養空間不足。

由於託管位置有限，協會一般不會接收龜隻，反作中間橋樑，尋找合適的領養者，由棄養者直接交收。不過，協會在尋找領養者時亦要慎選，由於有關龜隻在市場價格值數千元，因此需提防被人轉售。楊嘉文呼籲，市民在飼養龜隻，應考慮其成長後的大小，自己能否提供適當空間，更應從合法途徑購買，或考慮領養。