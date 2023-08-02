元朗村屋貓咪被綁戶外淋雨哀叫　鄰居報案　警愛協到場警告

有網民昨日（1日）於Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」上載一條片段，拍得於元朗一所村屋花園，一隻家貓被戴上頸繩綁於戶外，而當時正下起傍佗大雨，貓咪只能躲於小簷蓬下，期間不斷仰天哀叫，驚動鄰居。片主指「佢將隻貓擺喺花園綁住養，風雨不改」，直言不能接受，「不論39度定紅雨風球，都唔比隻貓入屋，而家隻貓成身濕哂，比人吊頸咁吊係（喺）到喊，好心痛」。警方及愛協人員接報後到場了解事件。



警方指，昨午12時48接獲一名女子報，指發現鄰居貓咪在屋外淋雨，懷疑被虐待。愛協督察到場，證實貓隻健康狀況正常，有水糧及遮蔭，惟認為不應在惡劣天氣下將貓咪放於室外飼養，於是向67歲姓鄧男貓主作出警告及建議。警方將案件列作投訴。



愛協：貓主口頭承諾會將貓放入屋內

愛護動物協會表示，愛協督察昨天到達元朗白沙村一個單位，發現一隻貓被綁在花園中，初步檢查貓隻健康狀況正常，旁邊有水源、糧食及額外的遮蔭。可是，愛協不建議於酷熱或不穩定天氣下將貓長期放置於室外飼養，更加不應用繩將貓隻綁住，以免貓隻在掙扎時把自己越勒越緊，造成死亡的風險。愛協督察因此強烈建議貓主及予以警告。

愛協督察亦建議貓主為貓隻植入晶片、安排絕育手術、安裝貓網及改善清潔。我們建議住在2樓或以上的貓主，窗戶又是常開的，必須要安裝結實的窗網或窗花，避免貓隻意外跌出窗外。貓主口頭承諾會將貓隻放入屋內飼養，並會帶貓隻到愛協中心植入晶片及接受絕育手術。