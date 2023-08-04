女子領養2個月大唐狗 家人嫌太嘈棄車場 僱主斥不負責任即解僱
領養動物本來是為牠們提供一個溫暖而安全的家，但有領養人於今年5月在「唐不甩家族」（動物救援組織）收養一隻年僅2個月大的唐狗，卻因家人疑嫌唐狗「太嘈」，竟將幼犬遺棄在葵涌貨櫃碼頭一個停車場，直到義工不斷打探狗隻近況，事件始被揭發。義工不值領養人所為，昨日（3日）在Facebook將事件公開，而領養人的僱主得悉事件後，亦對其行為極度反感，發表聲明表示決定立即將她解僱。
昨日（3日）「唐不甩家族」義工在Facebook發文表示，在5月1日義工將一隻年僅2個月大的唐狗仔「嘰嘰」（前稱Bruce）交由一名女子領養，惟義工在6月21日收到「嘰嘰」近照後，便沒有再收到「嘰嘰」任何消息。期間義工曾到領養人家門前了解情況，卻聽不到狗吠聲，已經心知不妙。義工直至7月下旬更開始聯絡不到領養人。
最終在前日（8月2日），義工用另一個電話聯絡領養人，她才接聽，並告知她不在港，「嘰嘰」已交由其家人照顧。義工原以為「嘰嘰」安然無恙，豈料昨日早上領養人的家人聯絡義工，指因為「嘰嘰」太嘈，一個多月前已將「嘰嘰」放到葵涌貨櫃碼頭路6-7號迴旋處一個停車埸。
義工得悉後大為憤怒，在Facebook圖文並茂發文交代事件，並呼籲市民若曾見過「嘰嘰」，立即聯絡「唐不甩家族」。義工在文中又斥︰「每一次我出領養都會講『你覺得養他有困難的話請交還義工，不要私下轉交他人，我絕對不會公審你棄養，我只是想動物幸福！』」，惟該名領養人卻把「嘰嘰」遺棄。
雖知機會渺茫，義工與網民等由昨晚至凌晨前往葵涌貨櫃碼頭一帶尋找「嘰嘰」，並向停車場及倉庫等派發尋狗海報，盼能早日尋回「嘰嘰」；亦希望相熟貨車司機將消息發到群組，讓更多人知道事件，惟至今仍未有「嘰嘰」消息。
據知，該名領養人在一間僱傭公司任職，其公司負責人得悉此事後，昨晚在Facebook專頁發表聲明，表明對此不負責任的行為極度反感，批評該名員工「連生命都未能尊重，又怎能尊重每一位選用我們服務的客人」，並指公司已經決定立即解僱她，勸喻她盡快給大眾一個交代。