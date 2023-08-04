女子領養2個月大唐狗　家人嫌太嘈棄車場　僱主斥不負責任即解僱

領養動物本來是為牠們提供一個溫暖而安全的家，但有領養人於今年5月在「唐不甩家族」（動物救援組織）收養一隻年僅2個月大的唐狗，卻因家人疑嫌唐狗「太嘈」，竟將幼犬遺棄在葵涌貨櫃碼頭一個停車場，直到義工不斷打探狗隻近況，事件始被揭發。義工不值領養人所為，昨日（3日）在Facebook將事件公開，而領養人的僱主得悉事件後，亦對其行為極度反感，發表聲明表示決定立即將她解僱。



昨日晚上至凌晨，義工與網民等人都到葵涌貨櫃碼頭一帶找過及交低尋狗海報予停車場及倉庫等地方，惟至今仍未有「嘰嘰」消息。（「唐不甩家族」facebook圖片）

昨日（3日）「唐不甩家族」義工在Facebook發文表示，在5月1日義工將一隻年僅2個月大的唐狗仔「嘰嘰」（前稱Bruce）交由一名女子領養，惟義工在6月21日收到「嘰嘰」近照後，便沒有再收到「嘰嘰」任何消息。期間義工曾到領養人家門前了解情況，卻聽不到狗吠聲，已經心知不妙。義工直至7月下旬更開始聯絡不到領養人。

最終在前日（8月2日），義工用另一個電話聯絡領養人，她才接聽，並告知她不在港，「嘰嘰」已交由其家人照顧。義工原以為「嘰嘰」安然無恙，豈料昨日早上領養人的家人聯絡義工，指因為「嘰嘰」太嘈，一個多月前已將「嘰嘰」放到葵涌貨櫃碼頭路6-7號迴旋處一個停車埸。

義工得悉後大為憤怒，在Facebook圖文並茂發文交代事件，並呼籲市民若曾見過「嘰嘰」，立即聯絡「唐不甩家族」。義工在文中又斥︰「每一次我出領養都會講『你覺得養他有困難的話請交還義工，不要私下轉交他人，我絕對不會公審你棄養，我只是想動物幸福！』」，惟該名領養人卻把「嘰嘰」遺棄。

雖知機會渺茫，義工與網民等由昨晚至凌晨前往葵涌貨櫃碼頭一帶尋找「嘰嘰」，並向停車場及倉庫等派發尋狗海報，盼能早日尋回「嘰嘰」；亦希望相熟貨車司機將消息發到群組，讓更多人知道事件，惟至今仍未有「嘰嘰」消息。

據知，該名領養人在一間僱傭公司任職，其公司負責人得悉此事後，昨晚在Facebook專頁發表聲明，表明對此不負責任的行為極度反感，批評該名員工「連生命都未能尊重，又怎能尊重每一位選用我們服務的客人」，並指公司已經決定立即解僱她，勸喻她盡快給大眾一個交代。