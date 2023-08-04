顯徑邨後山現神秘帳篷　毀林佔地藏弓箭捕獸器　航空圖揭歷兩年半

大圍顯徑邨後山並無行山徑，平日人跡罕至，近日卻被人發現山頂被人毀林佔地變成奇怪營地，且搭建了一個大帳篷、一個小帳篷及一個鐵籠，其中大帳篷長約10多米，遮蓋着長方形土坑，坑內有木錘、長繩及弓箭；附近又設鐵籠、小型捕獸器及木樁陣等，現場懷疑被人開闢為捕捉野生動物的基地。《香港01》記者日前實地視察及對比歷年航空圖片，發現這個帳篷可能出現了至少兩年半，雖未有證據顯示有人在此捕獵動物，但誰人霸佔山頭官地開闢營地呢？

地政總署證實上述地點有政府土地被非法佔用，已發通告飭令停止佔用，並已安排承辦商清理有關搭建物及通知相關部門跟進有人破壞樹木及放置捕獸器等事宜。漁護署則指，該署共發現4個捕獸器具，已立即將其移除。



最顯眼及佔地最廣的綠色大帳篷長約10多米。（鄧栢良攝）

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本周二（1日）行山資訊專頁「天行足跡」發文指，在大圍顯徑邨後山發現一些不明來歷的營帳和設施，包括加裝鐵釘及倒刺的木圍欄、太陽能板、雨水收集器、以及小型捕獸器等，擔心有人在該處開闢非法捕捉野生動物的基地。帖文引起不少市民關注，紛紛要求版主公開地址及向政府部門舉報。

《香港01》記者翌日（2日）根據「天行足跡」版主提供的路線前往營地了解實際情況，記者抵達顯徑邨時，曾向街坊及晨運客展示相關圖片，並查詢是否知道後山有一處營地，但街坊均稱完全不知，亦沒有聽聞。

其後記者從顯徑邨後山出發，上山之路並無行山徑，也沒有任何指示或標記，而且處處是斜坡，估計平時甚少人循此路上山。當日泥土濕滑及鬆軟，記者手腳並用才能登上陡峭的山坡。上斜約十多分鐘後，記者才見到有多棵樹綁有紅絲帶，於是跟着紅絲帶方向前行，最終在山頂位置發現隱蔽的營地。

綠色大帳篷下長方形土坑內部環境：



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這個營地分別有一個綠色大帳篷、一個小帳篷及一個鐵籠。當中最顯眼、佔地最廣的大帳篷長約10多米長，打開帳篷即見到下方有一個約2米深的長方形土坑，旁邊擺放一張木梯上落，坑內有上鎖的工具箱、行李箱、安全帽、木架、長繩、木錘、鐮刀、鐵絲網及弓箭等工具，搭建者堆放大批物資，似有意繼續擴建營地。

另一個小帳篷在大帳篷前方幾米外，被鐵絲網圍著，旁邊有一盞燈。小帳篷內有一個淺坑堆了一些乾草，未知有何用途。至於小鐵籠則設在大帳篷後方一個小斜坡上，但被帶有倒刺的鐵絲網及加裝鐵釘的木欄圍着，有意防範野生動物靠近。鐵籠內正中央有一個小型木箱，箱中有一些乾草，同樣用途不明。鐵籠外圍放置一個疑似小型捕鼠器。

小帳篷及鐵籠：



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此外，營地有一個雨水收集器，大小帳篷外圍亦有數塊太陽能板裝置，又掛有風鈴及收音機等物品，外圍近草叢處有一個木樁陣。從綁繩、紮營、圍網及佈置的手法來看，搭建者可能是有經驗的人士，而且在此已經經營一段時間。

記者翻查Google Earth航空圖片，發現顯徑邨後山植物一直非常茂盛，但山頂位置早於2020年10月已出現綠色大帳篷，即至今已出現最少兩年半。而航空圖片顯示，2022年5月至7月大帳篷下方有一片植物突然消失，令山頂禿了一處，懷疑當時搭建者正在擴展營地，砍伐部分樹木或鏟走植物。記者航拍及對比航空圖片，光禿部分正是鐵籠現時的位置。

記者航拍及對比Google Earth航空圖片，光禿部分正是鐵籠現時的位置。（黃偉民攝）

Google Earth航空圖片顯示2020年10月已出現綠色大帳篷，2022年5月至7月搭建者疑擴展營地。

「天行足跡」專頁查閱航空圖片，發現1924年及1934年均拍攝到該個長方形坑位，由於該處屬於政府土地，《香港01》向地政總署查詢該建築原本有何用途，但署方未有就此回應，只表示沙田地政處派員視察後，發現上述地點有政府土地被非法佔用，處方已根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)在現場張貼通告，飭令有關人士停止佔用該政府土地，並竪立告示牌提醒公眾人士不可佔用該政府土地。處方亦已安排承辦商清理有關搭建物及通知相關部門跟進有人破壞樹木及放置捕獸器等事宜。

漁農自然護理署表示，署方於周三（2日）聯同沙田地政處在大圍顯徑邨後山山坡進行聯合行動。行動中共發現4個捕獸器具，署方已立即將其移除。署方會繼續跟進有關案件。同日收到1823轉介兩宗相關投訴。

署方又指，一直致力打擊非法狩獵野生動物活動，並不時派員巡邏郊區，如發現違規行為會果斷執法。根據《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》），任何人未經許可，不得管有狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元。此外，如狩獵或管有任何《條例》指明的受保護野生動物，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。