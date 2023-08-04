警港島區交通日發2444張「牛肉乾」　2男涉行車證過期及醉駕被捕

港島總區交通部、港島各警區警務人員聯同交通督導員昨日（3日）進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動。行動中，利用流動攝錄配合交通執法行動，發現有48輛違例車輛及偵測到42宗車輛超速個案。

行動中，人員拖走7輛違泊車輛，向2輛車發出欠妥車輛報告，並發出2,444張定額罰款通知書和27張傳票等，並分別以「駕駛時沒有第三者保險」和「駕駛未獲發牌照車輛」，以及「酒後駕駛」拘捕2名男子。



人員利用流動攝錄配合交通執法行動，行動中，人員發現有48輛違例車輛及偵測到42宗車輛超速個案，將會向相關人士作出檢控。另外，人員發出27張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路，在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路及沒有展示有效的車輛牌照。

此外，警方透過自動車牌識別系統，識別出一輛行駛中的電單車的行車證過期，經人員截停及初步調查，該電單車行車證過期2個月。人員遂以涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照車輛」拘捕一名38歲本地男子。人員亦在砵典乍街與干諾道中交界設置路障，隨機抽樣為司機進行酒精呼氣測試，行動中，一名35本地男子未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。2名被捕男子已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方呼籲，交通違例除會影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害自身安全。