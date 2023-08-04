馬料水企圖謀殺案　疑家中燒炭致九旬父昏迷　五旬兒子被捕

馬料水赤坭坪發生企圖謀殺案。今午（4日）4時許，警方接報指赤坭坪一間村屋內一名九旬老翁昏迷，現場有燒炭痕跡，而老翁的兒子則仍然清醒，兩人被送往威爾斯親王醫院救治。

警方經調查後，將案列作企圖謀殺，拘捕涉事51歲男子，懷疑他在家中燒炭，令同在屋內的90歲父親昏迷，其後被捕男子的胞姊回家時揭發事件。



赤坭坪一間村屋發生企圖謀殺案。（陳浩然攝）

據了解，90歲事主患高血壓，並要長期臥床，51歲被捕男子則受經濟問題困擾。51歲男子於今日凌晨2時在家中燒炭，與父親一同自殺，至下午2時，其53歲同住胞姊返家時揭發事件。警方接報到場，發現51歲男子仍清醒，其父則躺在床上失去知覺。兩人由救護車送院後，父親仍然昏迷。警方其後以涉嫌企圖謀殺拘捕51歲男子，案件交沙田警區重案組跟進。

案發在赤坭坪一間村屋。（陳浩然攝）

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