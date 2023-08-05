以被盜信用卡及內地扣帳卡買iPhone套現　14男女涉詐騙洗黑錢被捕

犯罪集團利用盜取的信用卡及內地扣帳卡買iPhone，然後轉售套現，涉及款項150萬元，警方採取行動拘捕14名涉案男女，檢獲近50部手機。警方指交易全部在銅鑼灣一間電子產品連鎖店進行，責成商舖負責人應提高警覺，提醒前線員工，避免同類案件發生。



灣仔警區刑事調查隊高級督察胡銘雄交代案情稱，灣仔警區今年起，接獲多宗信用卡失竊及盜用案，經深入調查後，於6月30日至8月4日展開名為「破軍」行動，拘捕12男2女，最近一單案件是發生於昨天（4日），並拘捕2名人士。14名疑犯中有本地人及內地人，年齡介乎22至52歲，涉嫌串謀「詐騙」及「洗黑錢」，當中有5人已被起訴。

行動中檢獲接近50部手提電話及一定數量的信用卡以及內地扣帳卡。胡銘雄續稱，犯罪集團在銅鑼灣一間大型電子產品連鎖店用盜取的信用卡消費，再套現獲利。另外，亦有跨境犯罪集團用內地銀行發行的扣賬卡於店內購物；調查顯示扣帳卡內的錢是騙案所得的「黑錢」。涉及的交易全部在同一間電子產品連鎖店進行，它主要售賣手提電話，6月至7月共有21宗，涉及金額總值約150萬元。

胡指出，有關管理層有必要加強提醒其前線員工，履行企業責任，以防止同類罪行發生。他又提醒商舖要留意，如顧客於短時間內多次以信用卡或扣帳卡購買大量同類型產品，應核對客人資料。如遇上可疑簽賬或懷疑所出示的信用卡或扣帳卡來歷不明，應該立即報案。

胡重申，商戶應該要履行企業責任，與警方合作，打擊同類罪行。警方會繼續積極採取行動以打擊相關罪行，重申協助詐騙集團，例如使用他人信用卡或扣賬卡進行詐騙，會干犯串謀詐騙或洗黑錢，此類罪行最高刑罰為罰款港幣500萬元及監禁14年。