珍惜生命｜將軍澳醫院住院病人墮斃　院方稱抑鬱症事主有自殺傾向

將軍澳醫院今晚（6日）發生墮樓案。晚上約9時，警方接報指將軍澳醫院有人墮樓。救援人員趕至，將女事主送往急症室搶救，延至晚上9時34分不治，警方正調查事主墮樓原因。女事主56歲，為將軍澳醫院的住院病人。醫管局表示她患抑鬱症，並有自殺傾向，前晚入院後已安排她於靠近護士站的位置留醫，以便醫護人員密切監察其狀況。



警員到將軍澳醫院調查。

醫管局今晚發稿表示，56歲女事主患有抑鬱症，前晚（4日）約11時因服用過量藥物被送往將軍澳醫院急症室，及後轉送至內科病房留醫。由於她有自殺傾向，醫護人員安排她於靠近護士站的位置留醫，以便醫護人員密切監察其狀況。她留院期間臨床情況及情緒穩定。

今晚7時15分，女事被發現擅自離開病房，醫院保安在醫院範圍搜索不果並報警。醫護人員通知其家屬，但家屬未能聯絡她。至晚上晚上9時05分，病房職員聽到巨響，發現事主倒臥在病房外平台，即時召喚急症室醫護人員到場搶救，惟事主延至晚上9時34分離世。將軍澳醫院對事件感到難過，向事主家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合警方調查。有關個案會轉交死因裁判官跟進。院方已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處通報事件。

警方指，女事主姓陳，56歲。6日晚上9時08分，警方接獲報案，指女事主倒臥於將軍澳寶寧里一醫院平台。救援人員接報到場，女事主昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信女事主從醫院天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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