驚險！西貢吊鐘洲6人玩獨木舟困礁岩　救援人員怒海救人險被捲走

上周六（5日）下午1時，警方接獲報案，指有一批市民在西貢玩獨木舟，期間因巨浪及惡劣天氣有6人被困於西貢吊鐘洲金魚擺尾石附近海面，其後水警、消防處及政府飛服務隊人員到場採取聯合救援行動。警方表示，現場為一個荒島，岸邊滿佈岩礁，並不宜進行水上活動，而當時情況惡劣，現場刮起大風和巨浪，使救援工作十分危險和困難。《香港01》取得救援期間的影片，可見海面大風大浪，救援人員亦奮不顧身跳進怒海中，拯救被困於礁石的人士，險被巨浪捲走，最終成功將6人救起。



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影片可見，現場海面刮起大風和巨浪，救援人員在岩礁之間進行救援行動，不時被巨浪拍打、又差點被巨浪捲走，過程險象環生，但最終成功將相關人士救起，由政府飛服務隊直昇機協助送往灣仔直升機坪。

警方留意到，近月有部份市民在偏遠島嶼或水域進行水上活動或綑邊遊時，因意外造成身體嚴重受傷．甚至死亡。警方提醒市民，於偏遠島嶼或水域進行水上活動或綑邊遊為高風險活動，這不單對自身構成危險，而救援人員進行救援行動時亦需冒上極高風險。希望大家能顧己及人，不要前往偏遠島嶼或水域進行高風險活動，以免樂極生悲。