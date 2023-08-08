北葵涌鄧肇堅體育館塌升降台男工亡　專家：疑失一「腳撐」致傾倒

北葵涌鄧肇堅體育館奪命工業意外中，姓陳（69歲）男維修工人，在使用升降台進行防漏水工程期間，升降台突然向後傾倒，男工人從9米高空墮地，昏迷送院後不治。香港執業安全師學會主席李光昇在查看新聞相片後指，涉事升降台為手動操作的「垂直桅杆式升降台」。李指，涉事升降台機款有4支固定在地上用作支撐及平衡、俗稱「腳撐」的支腳，但在相片中，他卻發現涉事升降台失去了一支用作支撐以防升降平向後傾倒的「腳撐」，懷疑升降台因而失去平衡向後傾倒。



李光昇表示，「垂直桅杆式升降台」為手動操作，屬為業內操作簡單及輕便的升降台，一般會在商場等地使用。他提到，「垂直桅杆式升降台」有4個滾輪，多為預先放置在一個固定場所，待工友需要時，把升降台推到使用位置，並用儀器控制升降台垂直上升及下降，不像其他「曲臂式升降台」需要控制伸縮，因此工友可毋須其他工友協助下獨自使用。

李光昇︰後方疑失去「腳撐」支撐致升降台傾倒

李光昇查看新聞相片後指，涉事升降台機款原有4支固定在地上用作支撐及平衡的「腳撐」，若要令升降台水平和穩固， 4支「腳撐」都要向外伸出。根據槓桿原理，當升降台愈升愈高時， 下方4支「腳撐」應向外愈伸愈闊，以防失去平衡導致傾倒。

李表示，升降台上升至9米實屬正常，指有些升降台甚至可以上升逾10米。他觀察到，在相片中可見涉事升降台是向後傾倒，而後方理應要有一支「腳撐」支撐，惟在相片中他卻看不見該支「腳撐」，「有理由相信有人拆咗隻腳或者冇伸出去」，導致意外發生。但李對此表示不解，因工友在使用升降台前應先調較「腳撐」，理應發現其中一支「腳撐」不見了，故實際情況則需要現場了解。

李光昇排除機件故障的可能，指「垂直桅杆式升降台」只能控制上下升降，若是機件故障，工作平台將會垂直向下墮，而非傾倒。因此，他估計最有可能的意外成因為其中一支「腳撐」遭人拆下或有人忘記放置。另外，當工作平台上升後，理應不能推動整部機器，李形容此舉「超級勁危險」，但亦不排除意外有可能涉及人為失誤。

若是次意外成因是升降台失去了其中一支「腳撐」，李光昇斥「管理者嚴重甩漏，因為無理由無咗隻（腳撐）會無人知」，管理者責無旁貸，不應任由工友在如此危機的情況下使用升降台上落。他指涉事場地屬康文署擁有，康文署有監管責任；另外工友所屬承建商有責任提供足夠資料，監督及訓練工友。

李光昇補充指，他曾見過有工友為了可以把升降台貼靠牆身工作，故拆除其一支「腳撐」，誤以為可以靠牆身作支撐，但當完工後忘記把「腳撐」裝回，而下一手也沒有為意，便會容易發生意外。他建議廠商在設計升降台時應將「腳撐」固定，不容用家拆去，減低潛在風險。

暫無法例規管升降台安全及操作牌照 李促當局立法監管

因現時法例並沒有規管涉事升降台機款，所以任何人都可以在毋須考牌下操作升降台。李表示，由於法例亦沒有規管業界需要定期檢查升降台，因此不同的使用者只能跟從所屬公司的內部守則，或跟從起重機械或參考起重機械做法，在每次使用前都要找專業人士檢查。

另外，正因法例沒有規管升降台需定期進行安全測試，所以工友只能在使用前靠自己檢查。惟工友並非維修技工，沒有相關專業知識知道升降台內部構件運作情況，所以只能進行簡單的功能測試，例如檢查升降台上升或下降時是否順滑、或有沒有發出怪聲等。李說，一般升降台廠附有說明書，內裡有相關保養及使用指示，相信若跟足指示就基本上無問題。

現時勞工處有就此發出相關安全指南予業界，惟沒有法律效力，阻嚇力不足。加上升降台意外屢見不鮮，李光昇促勞工處最快立法監管，以保障工友安全。

建築署巡查高危維修工作

建築署署長謝昌和對昨日（7日）在北葵涌鄧肇堅體育館發生的事故，導致一名承建商員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切的慰問。署方已要求承建商向死者家屬提供適切協助。

建築署正聯同相關部門調查事故成因，相關的工程已經暫停。此外，署方會對升降台的使用和相關安全要求進行更嚴謹監察，包括要求承建商加強措施確保安全使用升降台。建築署工程人員亦會立刻巡查高危的維修工作，確保其安全性後才可進行工作。

勞工處則表示將向有關承辦商和處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台，直至信納有關承辦商和處所佔用人已採取措施消除有關危害，才可復工。處屴正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

北葵涌鄧肇堅體育館內一名維修工人由9米工作平台墮下。（蔡正邦攝）

事發於昨（7日）早11時51分，警方接報葵涌和宜合道292號北葵涌鄧肇堅體育館內一名維修工人由工作平台墮下，昏迷不醒，被送往仁濟醫院搶救，惜最終不治。警方表示，死者姓陳（69歲）。事發時，他在一工作平台上進行防漏水工程期間，該工作平台懷疑因機件失靈而倒塌。據了解，陳男由9米高墮地，重創昏迷，其同事立即報警，惜事主送院搶救後證實不治。警方將案件列作「工業意外」處理；勞工處派員到場了解。康樂及文化事務署表示，已即時停用轄下所有同型號升降台。