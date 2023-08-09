警搗新蒲崗工廈毒品儲存倉檢$838萬K仔大麻花　17歲仔涉販毒被捕

警方周一（7日）搗破新蒲崗一工廈毒品分銷儲存倉，檢獲34.9公斤懷疑大麻花及351克懷疑氯胺酮，市值共838萬港元，並以涉嫌販運危險藥物罪拘捕一名17歲少年。該少年報稱無業及有黑社會背景，疑收取數千元報酬從事販毒工作。



東九龍總區重案組第一A隊高級督察許涵芳交代案情指，警方一直致力打擊毒品問題，並對未成年人士被利誘販毒的情況極為關注，而東九龍總區重案組經調查後，鎖定一個由黑幫販毒集團在新蒲崗一工廠大廈內設立的毒品分銷儲存倉，並於周一採取拘捕行動，在涉案單位內搜獲60包共重約34.9公斤的懷疑大麻花，以及351克的懷疑氯胺酮，兩種毒品市值分別為820萬及18萬港元。

行動中，警方撿取電子磅、真空包裝機、大量可再封膠袋及抽真空袋等包裝工具。警方即場以販運危險藥物罪拘捕一名負責管理該毒品分銷儲存倉的17歲本地男子，他報稱無業及有黑社會背景，被販毒集團以數千元報酬利誘從事販毒工作。被捕人現正被扣留調查，並將會被暫控一項販運危險藥物罪。

東九龍總區重案組第一A隊高級督察許涵芳交代案情。（黃學潤攝）

警方相信今次行動已成功阻截該批毒品流入巿場，警方將繼續追查毒品來源及分銷區域，以及背後操控年輕人販毒的集團主腦，不排除會有進一步拘捕行動。

警方提醒各位青少年切勿誤信毒販的花言巧語，以為未成年就可獲從輕發落，因一時貪念以身試法。警方強調販運危險藥物屬極嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。另外，任何人僱用，利用，勸說或慫恿未成年人士販運危險藥物，或從未成年士獲得危險藥物，法庭可引用《危險藥物條例》 第56A條，向有關罪犯判處較一般判刑為重的刑罰。