旺角寶安大廈鋁窗飛墮後巷　玻璃碎飛彈撃傷途經男子手臂

旺角發生墮窗傷人事件。今日（9日）警方接獲途人報案，指旺角道寶安大廈8樓一單位有鋁窗框鬆脫墮下，直墜一條後巷地面，窗框爆裂玻璃碎散落一地，並有玻璃碎飛彈，撃中一名年約30歲男子右手手臂。救援人員接報到場，男事主手臂擦傷由救護車送往廣華醫院治理，警方正調查事件。現場消息指，鋁窗面積約3呎乘2呎。



陳婆婆表示接連兩宗飛墮石屎，現在又有窗框飛墮令她有點擔心。（朱永倫攝)

走廊士多陳婆婆接受訪問表示，受傷男子在附近售賣柑橘，當時正前往後巷食煙，而飛墮的窗框正好在他身邊擦過，然後玻璃碎就飛彈撃中其手臂，陳婆婆稱當時飛墮窗框與男子距離「一呎都冇」。陳婆婆續指，事發後巷位置經常有人出入，亦不時有人在此處食煙及便溺等；而被問及在此處工作有否擔心時，她直言「有啲擔心」，因近期接連發生兩宗石屎飛墮事件，如今又發生窗框飛墮事件。

旺角寶安大廈上月4日內發生兩宗冧石屎事故，大廈16樓外牆有簷篷有部份石屎墮下，在首次事件發生後，當時屋宇署曾指經已派員視察，強調整體樓宇結構沒有明顯危險，在消防處協助下，移除外牆鬆脫物，惟於4日後再發生冧石屎事故。屋宇署當時回覆事件時指，不排除相關外牆批盪因周日簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致使出現剝落的情況，安排政府承建商於16樓外牆安裝棚架及防護網。