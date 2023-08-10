牛池灣九巴女車長男乘客爭執　女車長遭打傷倒地眼角骨裂

昨日（9日）下午2時許，牛池灣一輛九巴女車長及一名男乘客疑因服務安排問題爭執，41歲女車長遭對方謾罵及出手打傷，眼角骨裂留醫；51歲男乘客則腳及頸部受傷，警方調查後拘捕兩人涉嫌「在公眾地方打鬥」。



汽車交通運輸業總工會九巴分會在Facebook發聲明，指強烈譴責暴力傷害車長一事。九巴發言人證實有關事件，對受傷員工致以深切慰問，並譴責一切暴力行為，會配合警方調查。



女車長被毆至重傷倒地。（汽車交通運輸業總工會九巴分會提供）

警方表示，事發昨日（9日）下午2時許，41歲姓田女車長駕駛九巴，至新清水灣道38號近聖言中學對開，一名51歲姓方男乘客上車，懷疑不滿車廂冷氣不足，被安排轉車。在等候期間兩人疑因服務安排問題爭執，雙方口角繼而動武。女車長面部受傷一度暈倒，其後回復清醒送院，惟眼角骨裂仍然留醫。方男則腳擦傷、頸部腫傷送往聯合醫院治理。兩人均涉「在公眾地方打鬥」被捕。

工會：女車長眼球充血面腫瘀 未能清晰說話

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，受傷女車長加入九巴已接近10年，十分資深，黎今日（10日）到伊利沙伯醫院探望女車長，指其傷勢嚴重，眼球充血仍然睜不開眼，面部腫瘀，未能清晰說話，其電腦素描顯示頭骨右眼角有爆裂，「我做咁多年，都未見過咁既情況，好痛心」。

疑因轉乘優惠問題爭執

黎兆聰又指女車長憶述當時情況，她不認識該名男乘客，當時正駕駛27號路線，男乘客向車長詢問轉乘優惠，惟該路線未能提供，男乘客遂失控以粗言穢語，用「垃圾」等字眼辱罵，期間「郁手郁腳」，雙方爭執期間女車長被打傷倒地，「佢打到唔停手，要個途人休班消防員制止先肯停」。

工會對暴力傷害車長的惡劣行徑，予以強烈譴責，希望警方嚴正執法，又向受傷車長作出深切慰問，呼籲巴士工友守望相助，保障自身職業尊嚴及安全。

九巴發言人表示，昨午近3時，九巴一名女車長駕駛巴士駛至彩雲邨對開，被一名男乘客謾罵繼而武力攻擊，車長頭部、右眼及右肩受傷，其中右眼角位置骨裂，需留院治理。公司對受傷員工致以深切慰問，並譴責一切暴力行為，會配合警方調查。