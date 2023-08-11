新義安「海龍」上水遭伏擊斬傷　警翌日拘11男　最細16歲

上水昨日（10日）凌晨發生斬人案。一名姓溫（35歲）男子駕駛奧迪私家車經過雞嶺迴旋處時，遭兩輛私家車截停進行伏擊，隨即有5名兇徒跳出車，用刀棍等武器向事主及其同行人士施襲後逃去無蹤，傷者負傷駕車到醫院求治。據了解，受傷男事主綽號「海龍」，有尖沙咀新義安背景，較早前曾與勝和人馬結怨。



警方調查後，今日（11日）在上水、大埔及屯門區拘捕11名男子，年齡介乎16至64歲，涉嫌與案有關。初步調查顯示，部分被捕人曾因生意糾紛爭執 ，當中有人以牛肉刀及鐵通襲擊其中該名35歲男子及破壞其私家車。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。案件交由新界北總區反三合會行動組跟進。



事發昨日凌晨約1時半，事主與4名友人駕乘七人車往雞嶺方向行駛，至雞嶺迴旋處，突然被兩車夾擊，最終在百和路及掃管埔路截停。5名刀手跳下，以鐵鎚擊碎車窗玻璃，用刀追斬事主。逞兇者傷人後逃去，事主身體多處中刀，負傷駕車往那打素醫院求醫並報警。據悉他聲稱較早前曾與勝和人馬結怨，過往未曾發生同類事件。

另一方面，附近街坊聽到撞擊聲及目擊有人追逐報警，惟警方到場後未見傷者，只發現一輛沒有前後車牌及行車證的黑色寶馬，相信是歹徒留下，現場遺下刀套、錘仔、手機、信用卡等證物。