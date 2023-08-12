海關赤柱截快艇檢$632萬私煙　5男跳海逃走被逮　包括17歲男學生

海關今日（12日）凌晨在赤柱聖士提反灣（南）碼頭進行反私煙行動，發現有數名可疑男子從岸邊一隻快艇，將大量紙箱搬運到岸邊一輛可疑貨車，懷疑正進行走私活動。



海關人員上前截查時，數名懷疑涉案男子立即跳海嘗試逃走，海關人員最終成功截獲及拘捕5名男子。他們年齡介乎17歲至56歲，分別為學生、清潔工、兼職倉務員及司機 。經調查後，海關人員在貨車上及碼頭附近位置檢獲170萬支懷疑私煙，估計市值約632萬元，應課稅值約430萬元。人員並扣查該懷疑涉案貨車。



海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任趙啟榮指，犯罪集團選擇在深夜時段，揀選杳無人煙、遠離市區的小型碼頭，進行走私活動，企圖逃避海關人員的偵查。海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。案件仍在調查中，海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關重申走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。