有片｜天水圍現「鎅車破壞王」　褲袋掏鎖匙連環刮花路邊車輛

「鎅車破壞王」現身天水圍天慈商場！有網民在facebook上載車cam片段，可見一名口罩黑衣男在夜深人靜的天慈商場對出街頭，以鎖匙連環刮花最少兩部停泊在路邊的車。上載片段的網民形容「行兇」男子為「驚世破壞王」！



片段顯示事發在天慈商場對開的士站位置。涉事男子「全黑」戴上黑色鴨嘴帽、黑色口罩，、黑衣、黑褲及黑波鞋，邊走近的士站，邊從左邊褲袋掏出一串鎖匙，然後以右手拿着鎖匙，走近泊於的士站的一部車，隨即以鎖匙為該車「拉花」。

男子「行兇」後意猶未盡，又手持鎖匙，繼續刮花前方另一部白色福士私家車的車身，之後再走近福士前面的一輛的士有所動作，惟因鏡頭被福士阻擋，故未能看清他有沒有破壞的士。男子隨後向天慈商場方向走去。

片段清楚拍得涉案男子的衣著，有網民質疑他「弱智到今時今日周街同車都有裝cam都唔知」，形容「佢都好狼死，以為拉唔到佢」，亦有人認為警方「應該好快破案」。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。