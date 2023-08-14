百年歷史上環福德宮嚴重燒毀　神像搬走待復修　善信義務清理修繕

位於上環太平山街與水巷交界的福德宮，昨午（13日）近5時半發生火警，消防趕至，約10分鐘後將火救熄，火警中無人傷亡。現正調查起火原因。《香港01》今日（14日）再到福德宮視察，發現已面目全非，付之一炬。原本以紅色漆油寫上的「福德宮」牌匾，已不復往日，火舌已將牌匾完全燒至脫色。廟內牆身剝落，只餘焦黑一片。神壇被燒至破爛，至於神像已被負責人搬走，並委托師傅復修。



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《香港01》今日再到福德宮視察。福德宮善信之一，同時是廟宇義務維修人員表示，廟宇屬私人性質，廟宇較為細小，只有一個神壇及香爐位。目前已傳到第四代，並由盧小姐負責。該名善信引述盧小姐，指出她希望善信能夠幫手清理廟宇被燒毀地方及遺留的垃圾，但清理工作需待保險人員拍照存證方可處理。該善信亦透露，需靠花梨木重造神壇，估計復修的所費不貲。

據推廣本港文化保育工作的「程尋香港」facebook專頁於事故後發文稱，大火使廟宇的結構嚴重損毀，形容意外令人痛心。文中指，廟宇負責人昨日返回事發現場，並向其表示將盡力重建廟宇，受損的神像亦已委托師傅復修。

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另外，「程尋香港」曾在今年2月引述年屆90歲的水巷福德宮第三代廟主指出，這座福德宮起源相信與逾百年前的太平山區鼠疫有關，因當年亡者眾多，居民認為遊魂未安，導致怪事連連，於是奉土地之神坐陣，以保安寧。

翻查資料顯示，擁有逾百年歷史的上環福德宮，又名土地廟。廟宇平日無人看守，鐵閘亦被鎖上。至於為何廟宇長期被鎖上，「程尋香港」解釋指，若干年前其中一尊福德公神像被匪徒偷去轉賣，幸得鋪頭東主認出神像才得以送回福德宮。從此廟宇便被加上鐵閘。

眾善信平日需要隔著閘門參拜，除了在每年二月初二土地誕，才會按慣例自正月最尾一日起，開閘三日至正誕日，供善信參拜。