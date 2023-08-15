上水唐狗疑生烏蠅蟲被棄養　肛門出血傳惡臭　愛協：正緊急治療

上水河上鄉懷疑有狗狗因生烏蠅蟲，而被主人棄養。動物救援組織「毛孩守護者」創辦人陸家捷（Kent）向《香港01》表示，昨晚（14日）接獲一名流浪狗義工來電，指發現一隻唐狗躺臥在河上鄉快景路得月樓對開路中心，身體虛弱。經檢查後發現，名為「黑仔」的唐狗身體虛弱，肛門位置受傷，充斥血及烏蠅蟲，並傳出惡臭，現交由愛協照顧。Kent認為事件涉刑事成份，遂報警求助，促警方跟進調查。他希望為黑仔彰顯公義，並憂慮黑仔最終會被人道毀滅。



愛協回覆查詢表示，警方昨晚將一隻於上水快景路被發現、患有烏蠅蟲的狗，轉介到愛協。狗隻的情況不理想，愛協獸醫現正為狗隻進行緊急治療。



「黑仔」被發現時躺臥在路中心，身體虛弱。（Kent提供）

Kent接受《香港01》訪問時表示，昨晚收到流浪狗義工來電，指發現一狗隻躺臥在水河上鄉快景路得月樓的路中心，身體虛弱。Kent得悉後，立刻與義工在錦田相約，替狗狗檢查。及後，發現其肛門位置受傷，充斥血及烏蠅蟲，並傳出惡臭，尾巴更近乎斷裂。狗狗身上掛有晶片，Kent遂掃瞄並致電漁護署查詢狗狗主人的資料，後來證實狗狗的主人原來是義工的鄰居。

狗狗名為「黑仔」，與主人居於得月樓約5年。據Kent了解，義工在本月1日從主人口中得知，黑仔的肛門位置出現一個大傷口，翌日（2日）黑仔突然失蹤，主人聲稱其已經死亡，至昨晚義工發現黑仔，但因當刻環境昏暗，加上黑仔較之前消瘦，而未能即時認到。

Kent批評黑仔主人「講大話」，對黑仔受傷視而不見，更將其拋棄不理，認為事件屬於刑事罪行，遂報警求助。警方接報到場後了解事件始末，並聯絡愛護動物協會，及後黑仔被送到愛協中心接受檢查。

Kent表示，據他所知如警方將案件列為刑事，愛協會展開調查，並由獸醫撰寫報告予法庭及警方作跟進，有關動物亦會得到適當治療；若案件不列為刑事，愛協只會當作一般的「失狗」處理，如主人決定遺棄，動物便會被人道毀滅，形容「打俾主人等同送隻狗去死」 。他指，目前案件仍未被列作刑事，據他所知昨晚警方與愛協暫未就事件有進一步行動，憂慮黑仔最終會被人道毀滅。

Kent提到，昨晚已用2支滅蟲劑替黑仔杜去逾萬隻蟲及以藥粉治理傷口，認為其傷勢絕對能夠醫治，「洗傷口同用抗生素已經OK，烏蠅蟲好易醫，唔係啲咩好複雜嘅嘢」。

「黑仔」肛門位置受傷，充斥血及烏蠅蟲，並傳出惡臭，Kent昨晚已用2支滅蟲劑替黑仔杜去逾萬隻蟲及以藥粉治理傷口。（Kent提供）

他慨嘆，雖然遺棄動物屬刑事罪行，但由於沒有案例供法庭參考，一般較難入罪。然而，Kent強調，有人應就事件負上責任，接受法律制裁，認為即使最終不能入罪，亦可令公義得以彰顯，同時讓主人「受吓教訓（落口供、上庭）」，下次不會再如此對待動物。

愛協回覆查詢表示，警方昨晚將一隻於上水快景路被發現的一隻患有烏蠅蟲的狗隻，轉介到愛協。狗隻的情況不理想，愛協獸醫現正為狗隻進行緊急治療。