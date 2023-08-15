警搗上水毒品倉檢值1320萬元海洛英　28歲無業男涉販毒明提堂

警方搗破一個位於上水工廈單位的毒品儲存及分銷中心，在一名男子身上及該單位內搜出約13.9公斤懷疑海洛英，市值1320萬元。該名28歲男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查，將被控以相同罪行，並於明早（16日）在粉嶺裁判法院提堂。



毒品調查科行動組高級督察唐為國講述案情，指毒品調查科根據線報及深入調查，昨日（8月14日）下午採取反毒品行動，探員在上水一個工廈單位外截查一名可疑男子，在其背包內搜出4磚、共重1.4公斤懷疑海洛英，隨即以涉嫌販運危險藥物將該名男子拘捕。警方將被捕男子押返工廈單位內作進一步調查，並在涉事單位再找到20磚共重約7公斤，以及111包共重約5.5公斤懷疑海洛英，另有一批毒品包裝工具，包括電子磅、包裝封口機及磚形的模等。 行動中，警方合共檢獲約13.9公斤懷疑海洛英，市值超過1320萬元。

被捕男子姓周（28歲），報稱無業。他現正被扣留調查，稍後將被暫控販運危險藥物罪，案件明天早上在粉嶺裁判法院提堂。

警方相信被捕男子一人分飾負責不同角色，包括倉主、包裝及派貨。從倉庫內的毒品包裝工具和檢獲毒品的包裝可見，販毒集團會因應市場不同需求，將毒品包裝成不同款式份量，以作分銷。經初步調查，警方相信集團背後由三合會成員操縱。警方調查仍然繼續，不排除會有更多人被捕。警方相信今次行動成功堵截一批毒品流入本地市場，並打擊三合會收入來源。警方會繼續以情報主導方式，致力打擊毒品以及三合會相關罪行。

毒品儲存倉運作約一個月，毒品來源及分銷方向為警方調查方向。唐為國重申，販毒是非常嚴重刑事罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。