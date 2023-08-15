兩內地女扒手涉全港多區10案被捕　伸手入袋共掠$10萬財物

警方前日（13日）拘捕兩名持雙程證的內地女子，在元朗YOHO MALL商場扒竊。警方經調查後，發現兩名被捕女子屬扒竊集團，總共涉同類案件10宗，共盜去$10萬財物。警方正追緝其餘同黨下落。警方指，賊人犯罪手段通常由兩人策劃，一名賊人在旁用物件掩護，另一賊人則施展妙手空空，伸手入袋扒竊。警方呼籲，市民身處擠逼環境時，應提高警覺，將隨身物品拉好拉鍊。



元朗警區刑事調查總督察潘樂信指，今年7月至8月期間，元朗警區內發生一連串扒竊案件。警方鎖定一個活躍於區內的扒竊集團。至8月13日，分區特遣隊人員在元朗YOHO MALL商場內，進行反扒竊巡邏期間接獲報案指，一名菲律賓籍女子於商場內被盜去730元現金。

警員迅速翻查商場閉路電視，鎖定兩名相信屬於扒竊集團的女疑犯，在商場內立即將她們拘捕。 兩名被捕人年齡分別28歲及34歲，報稱無業，均持雙程證入境香港。警方檢獲犯案時所穿著的衣物。

元朗警區刑事部接手調查後，聯同新界北總區情報組翻查大量閉路電視及進行情報分析後，發現兩名被捕人另外牽涉9宗分別發生在屯門、大埔、深水埗、荃灣及中環的扒竊案件。兩人共涉及10宗案件，總損失大約港幣10萬元，最高一宗損失兩萬，為一部貴價手機。兩人現正被扣留調查。警方指，調查仍然進行中，相信有其他扒竊集團成員在逃，不排除稍後有更多人被捕。

警方呼籲，市民應時刻提高警覺，扒竊案件大多在擠逼的環境發生，例如在街市、 巴士轉車站、商場等。一名賊人會先用物品遮掩，另一名賊人則會從受害人沒有拉好拉鍊的隨身物品內偷走財物。賊人的目標一般為銀包、銀行提款卡、信用卡、現金或手提電話。