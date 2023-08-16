港泰警聯手掃毒　石膏獅子像藏海洛英磚寄港　拘4男女檢千萬毒品

警方近日與泰國緝毒部門合作成功進行一項聯合行動，拘捕4名販毒人士，共檢獲11.9公斤懷疑海洛英及387克懷疑霹靂可卡因，市值幣1200萬元。香港警方於昨日（15日）早上突撃搜查元朗一間村屋，發現屋內石膏獅子擺設內藏有毒品，警員隨即拘捕兩名男子，並檢獲10塊懷疑海洛英磚共重3.5公斤，隨後再次搜查住所發現387克懷疑霹靂可卡因。兩名被捕男子，現正被扣留調查，暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，明早於屯門裁判法院提堂。



泰國警方亦在同日於曼谷市內拘捕兩名香港女子，檢獲24塊共重8.4公斤懷疑海洛英磚、一批包裝工具及模具，兩名女子現正被泰國緝毒部門扣留調查。



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警方毒品調查科行動組總督察湛耀光表示，毒品調查科多年來，一直與內地及海外執法機構交流情報，共同打擊跨地域販毒活動，致力阻止毒品流入本港。自今年7月起，毒品調查科根據情報及資料分析，相信有本地販毒集團，透過空運寄件方式，從泰國輸入海洛英到港，供應給本地毒品市場。警方展開追查，並與泰國緝毒部門交流情報。湛耀光續指，警方相信販毒集團於香港招募成員，安排他們到泰國向當地毒販取得懷疑海洛英，然後在當地透過不同掩飾方法，將毒品收藏在不同貨品內，之後再用空運方式輸入本港。

警方相信，４名被捕人士，在涉案的販毒集團內擔當不同角色，有人負責招募及安排其他人到泰國提取毒品，有人負責在泰國將毒品收藏於自製的石膏獅子擺設內，湛耀光表示販毒人士將石膏粉倒進石膏獅子擺設內，趁石膏粉凝固前將毒品放入，之後將擺設寄回香港。其他成員則負責在香港接收及儲存毒品，等待進一步出售。

湛耀光表示，經深入調查後及時機成熟，香港及泰國警方於昨日（15日）一同進行收網行動。香港警方於昨日早上在於元朗屏山一村屋單位內，發現一隻已被打爛的石膏獅子擺設，及3塊懷疑海洛英磚。警員再打破單位內餘下3隻的石膏獅子擺設，進一步發現7塊懷疑海洛英磚。湛耀光表示，這批懷疑海洛英磚共重3.5公斤，其後警員隨即將兩名分別38歲姓李及26姓羅男子，以「販運危險藥物」罪拘捕。然後，警員押解38歲姓李男子回到元朗住所再次搜查，並進一步檢獲387克懷疑霹靂可卡因。

警方毒品調查科行動組總督察湛耀光交代案情。（梁偉權攝）

另外，泰國緝毒部門同日在曼谷市內拘捕兩名涉案販毒集團成員，分別為28及29歲的香港女子，並檢獲24塊共重8.4公斤懷疑海洛英磚，一批包裝工具，以及一個製造石膏獅子擺設的模具，兩名女子現正被泰國緝毒部門扣留調查。

警方提醒，市民大眾不要抱搵快錢的心態，及相信販毒集團的謊言，以為在其他地方協助販毒集團，將毒品以任何形式運到本港，便可以置身事外。根據香港法例第134章危險藥物條例，以任何形式非法出口或者進口毒品，已經干犯「販運危險藥物」罪，一經定罪，最高可判處終身監禁，切勿以身試法。