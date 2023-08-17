海關破23宗集運貨物販毒案　查可疑包裹檢2400萬元毒品　兩男被捕

販毒集團利用集運方式將毒品由歐美偷運來港，並將毒品收藏在日常生活用品作掩飾，包括空氣清新機、貓爬架、洗頭水樽、零食和衣服中。海關經調查後，採取「狙擊者」執法行動，突擊搜查市內多間集運公司查驗可疑包裹，成功破獲23宗販毒案，檢獲68公斤毒品，市值約2400萬元，並拘捕兩名男子，年齡分別17歲和64歲。



海關突擊搜查多間集運公司查驗可疑包裹，破獲23宗販毒案，檢獲2400萬元毒品。

香港海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢迪交代案情指，海關在6月12日至8月11日連續兩個月採取行動代號「狙擊者」的執法行動，以打擊不法分子利用集運的方式販運毒品。陳夢迪指，現時網購盛行，市民在網上購物後，會將貨物運往集運公司在海外的貨倉，當集運公司承包一定數量的貨物後，便會運來香港的貨倉拆貨，然後通知收件人到自提點或智能櫃取件，又或者按照客戶的要求派送去指定地址。

今年上半年，海關發現販毒集團多利用集運形式偷運毒品入境。海關因應情況，再經風險評估和情報分析，主動突擊搜查市內多間集運公司，查驗可疑包裹，成功檢取毒品。在這次狙擊者行動中，海關一共破獲23宗販毒案件，檢獲68公斤毒品，市值約2400萬元，並拘捕兩名男子，年齡分別17歲和64歲。

陳夢迪總結是次行動在毒品包裹內，分別檢取35公斤大麻類毒品、22公斤氯胺酮（K仔）及11公斤冰毒，毒品數量次序與上半年海關在機場檢獲最多的毒品種類數量相同；涉案包裹入面分別藏有1公斤至9公斤不等的毒品。而且販毒集團多以日常生活用品作為掩飾，將毒品收藏在空氣清新機、貓爬架、洗頭水樽、包裝物料的夾材、工業用具，又或者混雜在零食和衣服中。而涉案包裹主要來自歐美地區。

陳夢迪表示，行動中被捕的17歲青少年當時在何文田的自提點收取兩件有7公斤大麻花的包裹，並且打算將毒品帶往他在馬鞍山的處所；另一名被捕人士是64歲的貨車司機，當時在大埔的自提點收取一件有5公斤氯胺酮包裹。兩名被捕人士現正保釋候查。

香港海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢迪交代案情。

海關會繼續透過風險評估和情報主導，以全方位、多角度的策略，在源頭打擊毒品流入香港。暑假期間，海關呼籲市民，尤其是年輕人，要提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人的聘請或委托，運送受管制的物品進出香港，亦切勿在未確定物品的屬性情況下，貿然協助他人運送貨物。

此外，海關提醒市民要避免將個人資料交給其他人作收取郵包或貨物用途，並提醒物流業界的從業員必須提高警覺，如懷疑任何人利用物流公司從事販毒活動，要盡快通知海關，避免受到牽連。海關會透過不同的會議和物流業界分享販運毒品的趨勢，加強業界的意識。