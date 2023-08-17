涉爆竊沙田將軍澳兩單位掠$20萬財物　2雙程證男賊落網

兩名持雙程證男賊繼6月涉爆竊沙田一個單位，掠去逾16萬元財物後，昨午（16日）再潛入將軍澳一個單位偷去3.4萬元財物，但犯案後即遭警察截停，當場拘捕。據悉兩人抵港僅兩日，警方相信兩人是利用百合匙進入涉案單位爆竊，現正被扣查，警方正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



警方拘捕兩名涉嫌爆竊的雙程證男子，檢獲百合匙、首飾、現金及支票等。（翁鈺輝攝）

沙田警區刑事調查隊第5隊主管督察尤運生表示，警方就過去數月發生的爆竊案，進行深入調查及分析後，昨日（16日）展開情報主導行動，於昨午約3時半，在將軍澳安寧花園其中一座大廈外，截停兩名男子，在兩人身上檢獲一套百合匙、18件首飾、港幣7,800元現金、小量外幣及一張支票，總值約3.4萬元。警員調查後確認該批財物屬於該大廈其中一個單位的戶主，而單位內有明顯被搜掠痕跡，故警方相信兩名男子是用百合匙進入單位爆竊，遂拘捕兩人。

兩名被捕男子分別41歲及42歲，持雙程證，據悉抵港僅兩日。尤運生稱，警方調查後相信兩人涉及另一宗在今年6月19日，發生於沙田偉華中心一個住宅單位的爆竊案，該案事主損失港幣2.2萬元現金、36件首飾及兩隻手錶，總值約16.4萬元，該批失物尚未尋回。

據了解，兩名賊人犯案時均是尾隨其他人，進入本身有保安的大廈犯案，偷走無記認、容易變賣的財物。警方呼籲大廈保安員要時刻保持警覺，適當地記錄訪客資料，如發現有可疑人進入大廈，應立即通知警方處理；市民外出時亦應鎖好門窗，並將財物存放於適當地方。