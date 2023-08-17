電子零件黨再現　訛稱高回報投資呃$23萬財物　4雙程證漢被捕

「電子零件黨」騙案重現香港。警方近月接獲多宗涉及投資電子零件的街頭騙案，騙徒會在街頭要求受害人協助看管電子零件，之後由同黨訛稱轉售零件可有高回報，訛騙受害人投資，乘機取走受害人其財物。西區警區刑事部聯同商業罪案調查科偵破3宗在近一個月內發生的同類案件，拘捕4名持雙程證內地漢，涉嫌騙取及搶去受害人總值23萬元的財物。4人將被落案控告「以欺騙手段取得財產」及「盜竊」罪，警方調查仍在進行，不排除有更多人被捕。



警方拘捕4名涉案雙程證內地漢，檢獲現金、手機等證物，並起回部分首飾。（陳浩然攝）

西區警區重案組第一隊高級督察徐蔚瑩表示，騙徒一般以2至4人一組，選擇平日早上在人流眾多的屋邨或商場附近犯案，主要以50歲或以上女性為目標。首名騙徒會先接觸受害人，以數百元報酬要求對方代為看管電子零件。之後第二名騙徒會走近受害人，聲稱該批電子零件價值不菲，轉售後會獲高回報；之後會再有騙徒走近，假扮有興趣購買相關電子零件，並游說受害人夾份投資。當受害人將金錢和財物交給騙徒之後，騙徒會假稱前往取貨，要求受害人在原地等候，並乘機逃去。

警方經翻查大量閉路電視片段及情報分析後，鎖定4名涉案內地男子，全部持雙程證，年齡介乎54至61歲，報稱任職售貨員或無業。調查顯示他們最近一次是在本月14日經陸路入境香港，而過往他們涉及3宗發生於上月17日至本月15日的街頭騙案，以同一手法騙去3名受害人的14萬元現金，以及價值9萬元的首飾。在8月15日的案件當中，4人更涉嫌搶去一名女受害人價值5,000元的頸鏈。

至昨日（16日），警方在香港仔展開行動，趁4名騙徒再次犯案圖欺騙一名64歲婦人時，上前將4人拘捕，並在他們身上檢獲受害人被搶的頸鏈、3萬港元和4,000元人民幣現金，相信與案有關。4人將被落案控告「以欺騙手段取得財產」及「盜竊」罪。警方呼籲市民如有與案件相關資料提供，可與西區警區重案組第一隊聯絡。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察張文瀚提醒，市民在街上遇到陌生人兜搭時，要提高警覺，尤其是談及買賣貨品時，更不應盡信對方所說的內容。同時，無講對方使用什麼藉口，市民均不應輕易將財物交予對方。年輕人亦應多向身邊長者灌輸防騙資訊；一旦發現長者突然間提取大量現金，也要多加留意，提醒他們可能受騙。市民如懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222查詢。