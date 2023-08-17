警將軍澳打擊非法駕電動單車滑板車　拘10人涉無牌駕駛等罪

將軍澳警區交通隊、特遣隊、軍裝巡邏小隊及輔警人員，周二起一連三日（15至17日），於將軍澳南、環保大道及坑口一帶展開代號「朝陽」的執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具。將軍澳警區單車巡邏隊亦首次使用經優化的「警察單車」以提升執法效能，確保道路安全。

行動中，人員檢獲3部電動單車及7部電動滑板車，並拘捕8男2女（20至61歲），分別涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」等罪。



警方提醒市民，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人路或單車徑上使用。任何人在道路、行人路或單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，有可能觸犯「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「無第三者保險」、「不小心駕駛」、「危險駕駛」、「危險駕駛引致他人受傷」和「危險駕駛引致他人死亡」等罪，最嚴重可被判監10年。

警方呼籲市民及外賣工作從業員應遵守相關法例，切勿以身試法。將軍澳警區會繼續在區內不定時不定點進行突擊行動，調配軍裝及便裝人員打擊上述非法行為，以保障其他道路使用者的安全。