網店涉賣冒牌化妝品香水　包括CHANEL、GUCCI等品牌　海關拘3人

海關早前接獲舉報，指有網店懷疑售賣冒牌香水及化裝品，經網上巡查、風險評估及分析後，昨日（17日）展開行動，拘捕3名涉案男女，並檢獲約3000件懷疑冒牌香水、化妝品及飾物，包括CHANEL、GUCCI及SK-II等品牌，總值約130萬元。海關表示，涉案冒牌貨品售價約為正價的三成，惟品質無保證，使用時安全成疑，海關會抽取貨品樣本，送交政府化驗所進一步檢驗。



海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威表示，海關早前接獲相關舉報後，即進行網上巡查，並利用大數據系統進行風險評估及分析，發現有人自設網站及在網上平台開設網店，售賣懷疑冒牌的香水及化妝品，加上近兩個月政府發放消費券，相關平台的銷售更活躍，海關於是進一步調查及採取行動。

海關檢獲約3000件懷疑冒牌貨品，總值約130萬元。圖為海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威。（陳浩然攝）

海關喬裝顧客進行網上試買，再經調查及在商標持有人協助下，昨日（17日）先後搜查荃灣一個住宅單位，以及長沙灣一個工廈單位，檢獲涉案冒牌物品，相信已成功堵截相關物品流出市面。海關在行動中拘捕一男兩女（24至37歲），案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關檢獲約3000件懷疑冒牌香水、化裝品及飾物，涉及多個品牌，總值約130萬元。（陳浩然攝）

行動中檢獲的貨品涉及多個品牌，其中香水及化妝品抄襲正貨的外觀設計及註冊商標，惟部份貨品的包裝及樽身印刷字樣較粗糙。相關貨品約售350至600元，價錢僅為正貨的約三成，加上部分涉案網店利用平行進口貨品，設有期間限定折扣優惠，或在顧客買夠指定金額時附送贈品，加上標明接受消費券，以吸引顧客光顧。

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根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪最高可判罰款50萬元及監禁5年。海關呼籲市民購物時光顧信譽良好的店舖或網站，避免與可疑網站交易，如對貨品真偽有懷疑，可向代理商或商標持有人查詢。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權案件。