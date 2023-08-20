影片曝光│深水埗通緝男激動拒捕「鉸剪腳」鉗警　警出「椒」對付

深水埗昨（19日）發生襲警拒捕案，事發片段曝光。一名因欠交罰款正被通緝的中年男子，在荔枝角道312號對開被2名警員截查期間，激動反抗。其中一名男警被中年漢施「鉸剪腳」纏住腳及腰部鉗制在地，更一度被壓住頭部。另一名男警見狀出「椒」欲解救同袍，向中年漢施放胡椒噴霧，惟未有即時效果，反而被拉倒跌坐地上。經過掙扎一番，警員用對講機要求增援「電台，要幫手」，等待增援期間有4名路人出手，幫忙壓住中年漢的四肢，直到其他警員到場才離開。前來增援的警員為中年漢鎖上手銬，將其拘捕。



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事發於昨（19日）晚上近7時，警方西九龍總區機動部隊人員在深水埗進行反罪惡巡邏期間截查一名形跡可疑男子，經調查後發現該名男子因欠交罰款正被通緝，警員遂準備將他拘捕。男子當場反抗掙扎，其間用手弄傷兩名男警。警員發出口頭警告不果，於是釋出胡椒噴霧，將男子壓地制服拘捕。

事件中兩名警長受傷，其中一人手部及眼部受傷，另一人頭部受傷；被捕男子則膝頭擦傷。3名傷者俱送往明愛醫院治理。警方表示，涉案男子姓歐陽（48歲），涉嫌拒捕及襲警被捕，同時被發現為被通緝人士，他正被扣查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。