海關同日破兩宗藏毒案拘3男女　外籍女體內藏毒排出1.3公斤可卡因

海關昨日（19日）於香港國際機場同日偵破兩宗藏毒案，分別涉及體內藏毒及行李藏毒。其中體內藏毒的34歲外籍女子抵港時已排出部份毒品，其後等候送院時再排出更多毒品，目前已檢獲約1.3公斤懷疑可卡因，市值約100萬，該女子已被控一項「販運危險藥物」罪，明日（21日）將於西九龍法院提堂。



至於行李藏毒案中，海關共檢獲約16.5公斤大麻花，市值約400萬，並拘捕兩名從泰國抵港的男女，在他們各自的行李中發現均藏有大麻花，涉嫌「販運危險藥物」正被扣留調查。據悉，其中一名被捕人士為香港人。



被捕的34歲外籍女子暫已排出88粒，共重約1.3公斤懷疑可卡因。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權表示，昨日凌晨時分，機場科海關人員替由塞拉利昂共和國自由城組經加納阿克拉及卡塔爾多哈抵港的34歲外籍女子清關時，發現她身上藏有早前已經排出的懷疑可卡因，海關人員隨即將她拘捕，並帶到醫院檢查，該名女子於等待前往醫院期間，在洗手間中再排出部分可卡因，截今日下午3時，被捕女子已經排出88粒，共重約1.3公斤懷疑可卡因。

林子權續稱，被捕女子採用十分迂迴的路線抵港，包括途經多個非洲國家，企圖加強海關偵查難度，而海關相信因她扺港路線迂迴，導致飛行時間超出預期，當她到達香港時已經排出送部分懷疑可卡因；另外，女子向海關人員表示自己來港的目的是旅遊，但卻對香港旅遊景點一竅不通，而她所攜帶的金錢亦不足以負擔留港期間消費，林子權指，由於以上種種的可疑之處，令海關人員能夠順利截獲該名女子，並揭破體內藏毒案。

海關毒品調查科機場調查課調查主任黃如意、海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權交代案情。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任黃如意表示，昨日偵破宗空運旅客行李藏毒案，海關人員替兩名從泰國抵港的旅客清關時發現，兩人寄艙行李箱在X光機顯影下影像異常，關員於是打開檢查，發現兩個行李箱內均藏有大麻花，共重約16.5公斤。

黃如意指出，犯罪集團以抽真空方式將大麻花放進透明膠袋之中，再用銀色紙包裝，偽裝成泰國食物特產，放入兩個行李箱之中，嘗試逃避海關人員檢查。經海關調查後發現，二人乘坐同一班航班，早前由香港飛抵泰國曼谷、昨日再由曼谷飛回香港，二人聲稱沒有收取報酬，只是幫朋友從泰國帶特產回港。被捕女子27歲，報稱為自由工作者、 男子30歲，報稱廚師，他們涉嫌「販運危險藥物」正被扣留調查。 據悉，其中一名被捕人士為香港人。

海關檢獲1.3公斤懷疑可卡因及16.5公斤大麻花，市值約500萬。（林振華攝）

海關表示，自本年2月全面通關起，共偵破36宗涉及空運旅客毒品案，拘捕 40人，拘捕 40人，合共檢獲89公斤毒品，市值6,800萬。海關指全面通關後訪港旅客增加，販毒集團以航空旅客販毒案件有上升，海關即時調整執法策略加強從源頭打擊，阻截毒品流入本地市場。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。