油麻地唐樓疑冷氣短路失火　居民指消防設備失效　走火通道受阻

油麻地新填地街157號唐樓，今午（21日）近4時半發生火警，懷疑是有單位冷氣機短路肇禍，幸無釀傷亡。《香港01》接獲居民報料，指涉事大廈消防通道經常被阻塞，今日火警期間，消防員曾拉大廈的消防喉轆救火，但喉轆卻「無水出」，懷疑失效。《香港01》正就事件向消防處查詢。



油麻地新填地街157號唐樓有單位今午（21日）發生火警，冒出濃煙，消防到場開火撲救。（讀者提供片段截圖）

警方在今午約4時23分接報，新填地街157號唐樓樓上冒煙，消防到場後曾出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，其後將火救熄，初步相信是單位冷氣機短路起火，事件中幸無人受傷，毋須疏散。消防處回覆《香港01》查詢表示，起火原因無可疑。

有居於上址大廈的讀者向《香港01》表示，該大廈的消防通道長期被阻塞。據他提供的照片見到，大廈後樓梯放有不少膠箱、行李箱、紅白藍膠袋等雜物，更有人在樓梯的牆上裝設掛鈎和木條，以便晾曬衣物。報料讀者表示，他數年前曾就消防通道阻塞問題向消防處投訴，處方其後曾派員到場警告涉事者，但他不確定處方事後有沒有進一步跟進。

油麻地新填地街157號唐樓有單位今午（21日）發生火警，冒出濃煙，消防到場開火撲救。（讀者提供片段截圖）

報料人又表示，涉事唐樓過往沒有消防喉轆等設備，近一、兩年始設置喉轆，惟工程尚未完成，且最近約一年均未見繼續；今午火警發生時，現場消防人員曾拉出喉轆欲開水救火，喉轆當時卻「無水出」。他表示，今日火警後，他已再就大廈消防通道阻塞及消防喉轆未能供水一事，致電消防處熱線投訴，獲處方回覆稱會派員跟進。《香港01》正向消防處查詢。