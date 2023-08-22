4男女涉組團赴泰運毒　返港機場被捕　小蛋糕及佛牌藏$580萬毒

自香港與外地恢復通關後，不少人前往外地旅遊。有販毒集團招攬青年男女組成「毒品旅行團」，前往泰國販運毒品回港，警方前日（20日）在香港國際機場拘捕4人，在其攜帶的泰式小蛋糕及泰國佛牌內，檢獲約5公斤懷疑可卡因及約2公斤懷疑海洛英，市值共約580萬元。4名被捕人將被暫控販運危險藥物罪，明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。警方指將繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



警方毒品調查科行動組高級督察朱紹麟表示，警方前日（20日）在香港國際機場拘捕4名男女，檢獲約5公斤懷疑可卡因及約2公斤懷疑海洛英，市值共約580萬元。（陳浩然攝）

警方毒品調查科行動組高級督察朱紹麟表示，警方留意到自香港與外地恢復通關後，有販毒集團試圖以「三五成群」、「朋輩帶引」形式，招募年輕人參與「毒品旅行團」到其他地方，直接從當地毒販提取毒品帶返香港，再分拆出售。毒品調查科於是部署「絡晴」行動，經情報分析及調查，相信有本地販毒集團在本港招攬成員，安排他們前往泰國提取毒品帶回香港。

警方前日（20日）香港國際機場拘捕4人，檢獲約5公斤懷疑可卡因及約2公斤懷疑海洛英，市值共約580萬元。（陳浩然攝）

毒品調查科前日在香港國際機場截查2男2女本港居民（22至34歲），發現4人的行李內藏有大量包裝好的泰式小蛋糕和泰國佛牌。警方在機場海關協助搜查下，在該批小蛋糕及佛牌內，檢獲約5公斤懷疑可卡因及約2公斤懷疑海洛英，市值共約580萬元。警方於是以涉嫌販運危險藥物拘捕4人，他們正被扣查，會被暫控販運危險藥物罪，明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。

警方調查顯示，4名被捕人當中，有人擔當招募者，負責招攬其他人，以免費機票及酒店住宿邀請對方，組成「毒品旅行團」到泰國提取毒品，再由成員帶毒回港；有人則負責安排帶毒成員飛往泰國的機票及當地住宿事宜。大部分被捕人報稱無業及互不認識，但亦有人屬朋友關係。據了解他們只前往泰國兩日一夜，大多數人知道自己正在販運毒品，其中一名被捕28歲無業男子屬骨幹成員。警方正調查是否有人「組團」前往其他地方或攜帶其他種類的毒品返港。

警方毒品調查科行動組高級督察朱紹麟。（陳浩然攝）

警方指出，販毒集團往往以免費旅遊、甚至提供額外報酬，吸引其他人加入「毒品旅行團」，從外地帶毒返港。任何人以任何方式協助販毒集團販運毒品，均觸犯香港法律。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販毒一經定罪最高可判終身監禁；若涉及跨境販毒，法庭更會考慮加重刑罰以反映案件嚴重性。警方呼籲市民切勿以身試法。