海關搗7間夾公仔店拘兩人　檢冒牌公仔、夾公仔機等值逾$30萬

海關今日（23日）在土瓜灣、大埔採取特別行動，突擊搜查7間夾公仔店，檢獲1600件冒牌物品，包括公仔及玩具，以及一批與業務有關的設備，包括44部夾公仔機及7部硬幣兌換機，市值約30萬元。行動中，海關共拘捕兩名分別19及29歲男子，他們為店舖負責人，涉嫌違反商品說明條例，現已被扣留調查。



海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍指，市面現時林立越來越多夾公仔店，店舖會將大量冒牌貨品混入真貨，以避過海關偵查。有些公仔質素參差，標貼與公仔名稱不符，而且造工粗糙。海關指將繼續加強巡查，與商標的持有人緊密合作，打擊冒牌活動。據悉，涉案7間店舖，由兩間公司經營，每次夾公仔機費用為5元一次。

海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍交代案情。（梁偉權攝）

+ 2

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標或版權持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌或侵權物品。

根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑冒牌或侵權活動