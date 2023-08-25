西貢流浪貓屋屢遭「拆屋」翻碗倒糧　貓義工痛心：令人好難受

香港不少地方有流浪動物，其中在西貢新安村附近一個山坡，10多隻被絕育放回的貓咪一直依靠義工餵飼，過去兩年多更有義工放置貓屋為牠們遮風擋雨。惟自約兩周前開始，貓屋屢遭破壞，連義工放下餵貓、每日清理的糧水亦被人倒掉。照顧貓貓的義工向《香港01》表示，明白不是所有人都喜歡小動物，但她餵貓時已盡量不影響附近居民，如有人不滿可與她溝通，非直接破壞、倒走糧水，因此舉「會令人好難受」。



受訪貓義工表示，過去有一位男士特意從元朗駕車到該處餵飼流浪貓，惟對方其後離世，後來她在網上見到「求救post」，遂與朋友到場了解，發現山坡上的貓咪因不夠食物，「真係好餓」，放下貓糧也很快被吃光，她從此展開餵貓之路，至今已兩年多。

除自資買來糧水餵飼10多隻已被絕育的流浪貓外，義工更自費購買一間貓屋放在山坡一處壆位，讓貓咪可入內休息。義工表示，自她接受餵貓的兩年多以來，每日都有到場清理糧水，平日見到附近居民時亦會互相打招呼，一直相安無事。

但自本月10日起，貓屋多次被人破壞，起初只是由原本位置被移歪，漸漸變成「屋頂」變彎，至上周二（15日）更遭整間屋掟爛；而餵貓的糧水亦多次遭人倒掉，連貓碗、糧桶等也被踩爛。被破壞貓屋及倒走糧水，令義工損失約1,000元。貓咪被嚇至躲起，義工亦因事件「唔開心咗個幾兩個禮拜」。她上周三（16日）晚上曾就事件致電西貢警署報案，惟引述警方稱因該處屬公眾地方，故不屬刑事毀壞案件，但向她表示會派員加強巡邏。

義工說，因貓屋不能再用，最近逾一周她都只能以碗裝着貓糧和水給貓咪果腹，每日早上放下貓糧和水，晚上入黑前便收走，總算沒有再被破壞；惟周日（20日）當晚她雖未有放糧、只放下飲用水，惟未及在入黑前清理水碗，水碗即再次被人踩爛，故她推斷破壞者是在晚上行事。

而今日（25日）下午因西貢一帶曾下大雨，貓糧被雨水浸着，貓咪未能食用，故她在晚上停雨後才再到場餵貓，雖然貓咪因早前受驚而躲起，但見到她亦願意出來進食，不過她也在餵貓後即時收走物資，以免再遭破壞。

義工又表示，知道香港有很多流浪動物需要協助的個案，她只是「出少少力，幫到就幫」，自己已當新安村山坡上的10多隻貓咪是家人，雖然無能力把牠們全部帶回家，但也盡量買較好的糧餵牠們，希望讓牠們「有餐溫飽」。她說明白並非每個人都喜歡小動物，亦可能有人擔心放下糧水會引來蛇蟲鼠蟻，但她餵貓時已以盡量不影響居民為原則，並每日清理剩餘的糧水。她希望若有人對她餵貓感不滿，可直接與她溝通，商量如何改善，而非直接破壞或倒走糧水。