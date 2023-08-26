警港島區一連三日打擊交通違例　發逾200張告票拘捕4男

港島總區交通部聯同港島各警區人員周三起一連3日（23至25日），在區內進行代號「亮景」打擊不專注駕駛行動，針對交通違例事項及其他涉及交通燈、交通標誌及道路標記的違例事項等，共發出5張傳票及264張定額罰款通知書，並發現7輛車輛超速駕駛。行動中警方拘捕4名男子，分別涉嫌無牌駕駛、酒後駕駛及駕駛時沒有第三者保險等。



警方表示，人員利用流動攝錄設備配合交通執法，於區內交通黑點重點打擊違例車輛，期間共攝錄得57輛違例車輛，當中涉及違反交通標誌、橫過雙白線及駕駛時以手持方式使用流動通訊設備等，警員將向涉事司機發出定額罰款通知書。

行動中，共拘捕3名本地男子及一名非華裔男子，年齡介乎21至53歲。當中，一名本地男子涉嫌無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險。而人員亦透過情報收集，在區内黑點打擊非法駕駛電動可移動工具期間，拘捕其中一名本地男子涉嫌駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有第三者保險、駕駛時沒有有效駕駛執照及未經准許在行人路上駕駛電單車。警員亦在港島區設置路障，隨機抽樣為司機進行酒精呼氣測試，當中53歲的本地男子未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。而該名非華裔男子則被發現為被通緝人士。據悉，他涉嫌欠交交通罰款。

警方指，會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路安全及暢通。