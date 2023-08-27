46歲人夫苦戀髪型屋助理　日前長洲燒炭生還　今尖沙咀墮樓亡

尖沙咀今日（27日）凌晨墮樓案中，一名46歲姓黃男子倒臥天井身亡。據了解，死者日前牽涉長洲渡假屋燒炭命案，其40歲許姓女友在事件中喪生；由於警方在屋內檢獲懷疑毒品，死者涉嫌「藏毒」和「協助及教唆他人自殺」被捕。



今日凌晨5時55分，尖沙咀柯士甸路14-18號僑豐大廈保安報案，指發現一名男子倒臥天井。男事主當場不治，警方在天台發現相信屬於死者的拖鞋，料他從天台墮下，沒有檢獲遺書。據了解，46歲姓黃死者已婚，任職財務公司職員，與40歲姓許髪型屋助理相戀兩年，搬出與女友同居上址一個低層單位。死者日前捲入長洲渡假屋燒炭命案，案中許姓女友死亡。初步懷疑死者今日因其女友牽涉的案件而自殺，案件交由尖沙咀警區雜項調查隊負責調查。

兩人8月24日入住東堤小築渡假屋，其間因愛情及金錢問題起爭執，黃男一度離開長洲，及後女方透露死念，他趕回長洲安撫及飲酒詳談，並雙雙入睡，直至翌日中午，被渡假屋職員發現有人燒炭輕生。直至翌日（25日）中午12時許，兩人遲遲未退房，引起姓張60歲渡假屋女職員懷疑。女職員利用後備匙開門檢查，發現許女在屋內昏迷不醒，黃男則半清醒狀態，而當時單位內有燒過的炭爐。

女途人趕至為許女急救，惜許女送院後不治。黃男送院後恢復清醒，涉嫌「藏毒」和「協助及教唆他人自殺」被捕，不料今日（27日）凌晨墮樓身亡。

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