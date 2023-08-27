警棃庭掃穴拘68人涉$320萬　吉儀收數嚇債仔　趁客飲醉盜用信用卡

警方於本月24日至26日，一連三日展開代號為「棃庭掃穴」的反罪惡行動。是次行動響應粤港澳三地聯合的「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動、三合會及其收入來源。行動期間，警方突擊搜查多個處所，包括酒吧、麻將館、住宅、商業大廈等，一共拘捕68人，涉及30男38女，年齡介乎17至57歲。他們分別自稱三合會成員及涉嫌干犯刑事恐嚇、刑事毀壞、勒索、串謀詐騙、盜竊、洗黑錢及無牌賣酒等罪行。警方在行動中偵破24宗案件，而所涉及的總犯罪得益約320萬元。



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灣仔警區反三合會行動組第二隊督察李家豪表示，是次行動主要針對兩大範疇的犯罪活動，分別是非法收數活動及於灣仔酒吧區內發生的盜竊案件。行動中警方檢取用於非法收數活動的收數信、收數電話、紅油；酒吧區盜竊團夥盜用信用卡時使用的收款機、無牌賣酒處所酒精類飲品。

警方在打擊非法收數活動期間，共拘捕13人，包括10男3女，部分人有三合會背景。被捕人士曾上門淋紅油、為收債集團登記恐嚇用的電話等。李家豪指出，被捕人士利用吉儀滋擾受害人的家人或債仔，他們將含受害人個人資料的收數信放在吉儀內，以進行非法收數活動。

另外，李表示，灣仔警區曾接獲多名受害人報案，指在酒吧區內消遣期間被非華裔女子搭訕，及後發現自己的貴重財物不翼而飛或信用卡被盜用。警方刑事部人員經過深入調查後鎖定灣仔駱克道、謝斐道4間目標酒吧進行執法。一共拘捕23名人士，包括10名酒吧職員、13名南亞裔及非裔女子。他們涉嫌盜竊及串謀詐騙。李說，調查顯示不法分子與部分酒吧職員串通，在受害人受酒精影響昏睡的情況下，盜取其信用卡進行多次消費。行動中被偵破的5宗案件，涉款31萬元。

警方提醒市民，在外消遣時需小心看管財務，以免被不法之徒有機可乘。娛樂場所職員不應被犯罪團夥利用，如發現可疑簽賬，應先跟客人核實才進行交易。警方強調，串謀詐騙乃屬嚴重刑事罪，根據刑事程序條例，一經定罪，最高可判處監禁14年。

至於有關債務問題，警方提醒應從合法途徑解決，警方會全力打擊非法滋擾行為。刑事毀壞及刑事恐嚇均屬嚴重刑事罪行，一經判處，最高可判監5至10年。

灣仔警區總督察（刑事）荀寶珍指，警區人員亦在區內進行多次防罪宣傳活動以配合以上行動，希望雙管齊下，強化社區不同持份者的合作，提升情報搜集效能。警方重申，打擊三合會及有組織罪行一直是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續以情報為主導行動，採取嚴正執法。