警搗香港仔毒品儲存倉拘一男　檢值44萬元K仔霹靂可卡因

警方搗破香港仔一個毒品儲存倉，並拘捕一名男子涉嫌販毒，檢獲值44萬元K仔及霹靂可卡因。為響應粵港澳三地聯合行動 「雷霆2023」(THUNDERBOLT 2023） 及「捍衛者行動」（Operation TAILBACKER） 以打擊有組織犯罪活動、販毒活動、黑社會及其收入來源，港島總區特別職務隊人員昨日（29日）進行打擊毒品行動，鎖定一名目標男子，懷疑他利用香港仔漁光道一單位作毒品儲存倉和包裝中心，將毒品交予其他拆家。



警員根據線報及經深入調查後，在香港仔漁光道截查一名男子，並在該名男子身上搜出門卡及門匙。其後，人員持搜查令，並利用該名男子身上搜出的門匙及門卡，成功進入香港仔漁光街一個住宅單位，並在單位內檢獲約700克懷疑氯胺酮、約70克懷疑霹靂可卡因及一批包裝工具。人員遂以涉嫌「販毒」拘捕該名30歲姓麥本地男子，他現正被扣留調查。

行動中檢獲的毒品總市值約44萬元。案件交由港島總區特別職務隊第一隊跟進，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

販毒集團或會以金錢利誘欠債及有經濟問題人士，警方提醒市民不要被金錢利誘論為毒販工具。警方重申「販毒」屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。