米芝蓮一星海鮮酒家兩遭淋油　疑3名職員負債累累禍及餐廳

連續12屆獲知名美食指南「米芝蓮」一星殊榮的的西貢市場街六福菜館，連續兩日（29日及30日）遭淋潑油漆。負責人昨日受訪時，曾懷疑是被人「惡作劇」，詎料今晨金漆招牌再遭潑紅油。消息指，警方經調查後，懷疑3名涉事餐廳職員因過度消費或過度賭博而負債累累，累及餐廳被淋油追債。



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據了解，餐廳負責人周一 （28日）晚上，在餐廳關門時，曾檢查餐廳穩妥後離開。惟至翌日上午近10時，負責人被業主通知餐廳鐵閘和牆壁被潑上了黑色油漆，他檢查後發現門口有兩個藍色環保袋，內載有兩把裝住黑色油漆的水槍及兩袋黑色油漆。警方接報調查，翻查閉路電視片段，證實兩名身份不明的男子曾向餐廳淋黑油。據悉，調查發現餐廳員工中有3人因過度消費或過度賭博欠債，相信兩男向餐廳潑黑漆，是為了向3名債仔追數。

詎料追數行動仍然持續，至今日（30日）上午8時許，4名警員巡經六福菜館時，發現餐廳再被人潑上紅色油漆。案件由黃大仙警區刑事調查隊接手調查。

↓↓菜館昨天被兩名歹徒用水槍射油漆破壞↓↓



菜館由2010年起獲「米芝蓮」一星殊榮，至今連續第12屆。酒家樓高3層，主打海鮮菜，客人可自攜海鮮加工，其他招牌菜還有脆皮風沙雞、蜜糖雞翼、椒鹽奇脆豆腐，都是海鮮菜式以外的人氣之選。