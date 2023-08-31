東涌車禍｜警方：保姆車偏離行車線　65歲司機具20年經驗

東涌翔東路今早發生涉及雙層巴士和保姆車的交通意外，34人受傷，當中包括19名學童。警方交代意外情況稱，初步調查顯示，保姆車偏離行車線，以致兩車相撞。



新界南總區調查及支援組警司徐鎮東稱，雙層巴士由愉景灣廣場往欣澳，保姆車在屯門龍珠島接載學童後沿翔東路行駛，其間懷疑有車切線導致相撞，結果巴士撞鐵欄，保姆車剷入草叢。警方正根據行車紀錄儀、路面環境、兩名司機狀態及機件展開調查。徐指，現場並非交通黑點，初步調查顯示，保姆車偏離行車線引致意外。

徐續稱，34名傷者包括保姆車上21人，即19名學童、司機及保姆，他們全部送院；保姆車司機65歲，有20年經驗，今早7點開工，在屯門接學童。巴士則13人送院，司機25歲，有兩年駕駛經驗，今朝5點半開工，事發時是他第二轉車。

校巴司機獲救送院。

巴士車頭毀爛，剷上路邊草叢。（翁鈺輝攝）

消防處署理消防區長吳展圖稱，消防處於早上7時54分接報，東涌翔東路近小蠔灣發生交通意外，涉及雙層巴士及保姆車。消防在8時01分抵達，派出9架消防車，21架救護車，81名人員，包括公路及鐵路搜救專隊到場協助；到場發現保姆車司機被困，消防將其救出，事故中34名傷者，另有88名乘客需協助救離車廂。

署理救護監督歐陽宏建稱，34名傷者中3人情況嚴重，3人普通，其餘28人輕傷，經分流及治理後分送4間醫院。

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救護員即場分流及為傷者治理



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