有片｜猴子闖火炭餅店「劫」食物　店員力勸「傻豬呀快啲返去呀」

颱風蘇拉襲港期間，市面只餘少數店舖開門營業，不少市民提早購入食糧作儲備，想不到連「美猴王」也在風雨下出外「搵食」。網上流傳片段，一隻猴子相信在蘇拉吹襲期間，闖入火炭穗禾苑一間連鎖餅店「打劫」，女店員嚇至花容失色，不敢貿然驅趕，只能動口不動手地力勸猴子離開：「傻豬呀快啲返去呀！」惟「齊天大聖」未有領情，更嚇得店員尖叫，最終牠手一包、口一包，連奪兩包食物後離開店舖，走到附近一條樓梯開餐。



片段開首時，猴子坐在近店門的一個蛋糕雪櫃上「視察環境」，數名市民在店外圍觀，當中有街坊說「肚餓呀隻馬騮真係，幾大隻呀」。店員則站在店內角落位置，對猴子說：「出去啦，無嘢食呀！」惟猴子不為所動，反而跳上另一個放於櫃枱的雪櫃上，店員受驚下大喝一聲「喂！」，隨即略帶破音地勸喻「傻豬呀快啲返去呀！返去啦，走啦！」

不料猴子繼續步步進逼，店員嚇至花容失色尖叫連連，立即退向店內後勤位置並掩上房門，再繼續多番勸說「走啦、走啦」。但猴子未有理會，在店內貨架拿起一包包食物，將不合心意的食物丟到地上，然後口叼一包、手拿一包食物，手腳並用衝出店外，隨即跑到附近一條樓梯，拆開包裝「開餐」。店員不禁嘆：「哎呀你做咩事……」看熱鬧的街坊則笑說猴子「偷走」、「偷餅呀」、「肚餓呀」。