將軍澳19歲救生員抽搐墮池遇溺亡　消息稱患有癲癇症7年

將軍澳澳南海岸一名會所救生員，前日（2日）清潔泳池時突然抽搐，跌落泳池遇溺危殆，昨日（3日）凌晨證實不治。消息稱，死者生前患有癲癇症7年，事發前正清除泳池裡的樹枝，卻突然抽搐暈倒跌入池中，同事將他救起，可惜最終不治。



港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，救生員考救生章以至應聘，均毋須提交病歷。而在政府招聘機制下，是「盡可能安排殘疾人士擔任適合的職位」，並給予適度的優先錄用機會；至於私人會所救生員更加沒有規管，只在乎是否有人當值。



死者陳梓浩（19歲），在將軍澳至善街3號澳南海岸會所擔任救生員。前日（2日）晚上近8時，他清除泳池裡的樹枝時，突然暈倒跌入泳池中。約5分鐘後，同事發現死者抽搐暈倒池中，將他救起至安全地方，報警求助。 救護員到場將傷者送往將軍澳醫院搶救，延至翌日凌晨3時33分不治。

消息稱，死者生前患有癲癇症7年。 港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，投考救生章證書以至應聘作為救生員，均毋須提交病歷，「唔會問有咩病痛」。政府招聘機制列明，政策上「盡可能安排殘疾人士擔任適合的職位」，殘疾人士申請職位，如其符合入職條件，毋須再經篩選，便會獲邀參加技能測試及面試，並給予適度的優先錄用機會。

至於私人會所救生員更加沒有規管，只在乎是否有人當值。胡指出，私人屋苑多行外判制，泳池管理公司為免被屋苑管理公司罰款，會以「判上判」的形式招募救生員，過程並不嚴謹「求其搵個落去頂」，只在乎是否有人當值。