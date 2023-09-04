九巴出大欖隧道意外撞「盲頭烏鷹」　網民呼「好慘」祝願安息

大欖隧道發生罕見巴士撞鷹意外。今早（4日）約10時27分，警方接獲一名九巴車長報案，指他駕駛的巴士沿青朗公路往元朗方向行駛，在離開大欖隧道、未到收費亭位置，意外撞到一隻雀鳥。事件中無人受傷。有網民認出被撞的相信為「蛇鵰」，留言願牠安息。



被撞的鷹倒臥地上毫無反應。（香港時事facebook/網民Keylex Chow圖片）

據了解，涉事九巴當時由55歲姓周司機駕駛。事後有網民上載涉事九巴及被撞雀鳥的照片，指「行車途中，被大麻鷹撞爆玻璃」。從照片可見九巴擋風玻璃出現多條裂紋，而被撞雀鳥則倒臥地上毫無反應。有網民刑容被撞的鷹是「盲頭烏鷹」，笑言牠是「碰瓷」；亦有人認出捱撞的相信是一隻蛇鵰，估計牠已斃命，留言「好慘」、「願大麻鷹安息」等。

九巴回覆《香港01》查詢表示，今早近11時，九巴一架269C線開往天水圍市中心的巴士，在駛出大欖隧道時，有一隻雀鳥飛過撞到巴士車頭玻璃導致輕微破裂，巴士已回車廠修理，雀鳥則交由隧道職員處理。

九巴撞鷹後擋風玻璃破裂。（香港時事facebook/網民Keylex Chow圖片）

翻查資料，九巴2021年11月17日亦在大欖隧道發生撞鷹意外，當時一輛68X九巴駛至大欖隧道轉車站時，一隻麻鷹撞向上層右車頭，卡在樹擋位置，巴士上層擋風玻璃破裂，車頭留有血跡。九巴隨即報警，雀鳥屍體交由相關政府部門處理。

▼2021年11月17日九巴撞鷹意外▼

