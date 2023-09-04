的士與私家車觀塘追逐到彩虹　警截獲拘4男　涉毒品交易後爆襲擊

觀塘懷疑發生涉及毒品的追車傷人案。今日（4日）傍晚6時半，一輛的士在觀塘鯉魚門道與觀塘道交界位置接載2名男子後，另一輛私家車的兩名男子持鐵棍上前，襲擊的士上的2名男子，並毀壞的士車門和車窗，的士與私家車隨即展開追逐戰。警方接報後，於數公里外的清水灣道近彩虹港鐵站對開截停兩車，經初步調查後，分別拘捕私家車上兩名男子，以及的士的兩名男乘客，年齡由27至33歲，他們涉嫌販毒。警方在私家車上兩名男子身上檢獲約27克懷疑可卡因，市值約3.5萬元。案件交由觀塘警區反三合會行動組跟進。消息指，案件疑涉及毒品交易。



涉案的士門及車窗損毀。（朱永倫攝）

消息稱，案中被捕的4名男子懷疑於較早前進行交易，其後姓劉（30歲）及姓周（33歲）的男子搭的士離開，於觀塘鯉魚門道與觀塘道交界位置被先前交易的姓李（30歲）及姓洪（27歲）男子駕私家車追上，李及洪以鐵棍襲擊的士上兩名子，並毀壞的士車門和車窗，得手後駕車住秀茂坪方向逃去。

的士司機見狀報案求助，又尾隨在逃私家車。警方接報兜截，最終在數公里外的新清水灣道近彩雲邨對開將兩車截停。警方在私家車上2名男子身上檢獲約27克懷疑可卡因，市值約3.5萬元。經初步調查，4名男子通過快速口腔液測試，均涉嫌販毒被捕，姓劉男子手受傷，與姓周男子均送院治理。的士司機並無受傷，留在車內協助調查，顯得十分無奈。

而施襲的李及洪另涉嫌刑事毀壞及襲擊致造成身體傷害被捕，案件交由觀塘警區反三合會行動組跟進。

警員在場調查。（朱永倫攝）