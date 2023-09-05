淺水灣鎮海樓觀音像「後腦」 遭塌樹砸毀　職員盼有心人助善後

超強颱風蘇拉上周五（1日）正面吹襲香港，天文台一度發出十號颶風信號，多區出現塌樹。其中淺水灣藍灣道鎮海樓公園一棵大樹倒塌，砸毀旁邊一座約10米高的觀音像，幸無釀傷亡。《香港01》記者今早（5日）實地視察，發現觀音像幾乎被塌樹重重圍住，頭部「後尾枕」碎裂，穿了一個大洞，觀音像的手指及裙邊亦有不少損毀痕跡及裂縫。



鎮海樓實為香港拯搦總會會址，職員劉女士指，今次風暴為觀音娘娘造成不少「傷勢」，遍及頭、手以至裙邊，而觀音像遭重重塌樹「圍堵」，令她憂慮觀音像會因為負荷過重而倒下。她形容「觀音娘娘撐住棵樹，撐得好辛苦」，期待「有心人」可幫忙清理工作，早日復修觀音像。



《香港01》正就事件向康文署及香港拯搦總會查詢。



觀音像幾乎被塌樹重重包圍。（翁鈺輝攝）

觀音像頭部「後尾枕」碎裂，穿了一個大洞。（翁鈺輝攝）

《香港01》記者今早實地視察，發現觀音像幾乎被塌樹重重圍住，頭部「後尾枕」碎裂，穿了一個大洞，觀音像的手指及裙邊亦有不少損毀痕跡及裂縫；而塌樹位置現已圍封，有樹木連根拔起，周邊圍欄亦告損毁。

鎮海樓實為香港拯搦總會會址，職員劉女士表示此處並非廟宇，比較像是旅遊景點。劉女士表示，觀音娘娘鎮守公園多年，今次風暴為她造成不少「傷勢」，例如頭部「後尾枕」穿了一個大洞，觀音佛手手指及裙邊亦有損毀痕跡。她續說，觀音的裙邊多了很多又闊又長的裂縫，「紙皮磚全部裂晒呀，闊兩三呎，長都有成幾米」，認為情況危險，需要維修，而觀音像遭重重塌樹「圍堵」，令她憂慮觀音像會因為負荷過重而倒下。

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劉女士認為，目前應該盡快搭棚架清理及移除觀音像旁邊的樹及樹幹，「至少封咗（觀音像後腦）個窿先啦」。她又形容「觀音娘娘撐住棵樹，撐得好辛苦」，期待「有心人」可幫忙清理工作，讓觀音像能夠早日復修好。

《香港01》正就事件向康文署及香港拯搦總會查詢。

翻查資料顯示，鎮海樓公園位於香港島南區淺水灣的東面。公園建於1970年代，具有濃厚中國文化的古典色彩，並設有兩座分別高10多米的天后像及觀音像，也有海龍王、河伯、麻姑及壽星公等塑像。園內特色景點還包括萬壽亭、長壽橋及象徵「金鰲獻壽」的鰲魚雕塑。園內也設有香港拯溺總會的總部大樓。