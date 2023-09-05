大嶼山交通日派143張告票或傳票　35歲男踩電動單車涉四宗罪被捕

大嶼山警區交通執行及管制隊、交通隊及軍裝巡邏小隊人員今日（5日）在區内舉行交通日，處理違例泊車引致交通擠塞、在非停車處違例泊車及沒有遵從交通標誌等交通問題，發出143張告票和傳票。另外，一名35歲男子駕駛電動單車，涉四宗罪被捕。



行動中，警員共發出112張定額罰款通知書及31張傳票，主要涉及違例泊車、在泊車處連續停泊車輛超過24小時、未持有有效封閉道路許可證、沒有展示有效行車證、車輛移動時使用流動電話、行人不依交通燈號橫過馬路及在行人路上騎單車等。人員亦發現一輛涉嫌棄置車輛而發出棄置車輛通知書，通知有關部門移走相關車輛。

行動中，警員拘捕一名35歲本地男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險汽車而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查一輛涉案電動單車。被捕人已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。