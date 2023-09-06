臥底潛黑幫半年蒐證　警方「收網」拘372人　檢武器賭具毒品

警方新界北總區派臥底滲入黑社會，搜證半年「收網」，近日展開大規模拘捕行動，合共拘捕372名男女，涉嫌經營賣淫場所、賭檔、自稱三合會成員等罪行。



行動期間，警方檢獲大批武器、賭具及現金。（羅敏妍攝）

警方新界北總區刑事部警司（行政及支援）林慶璋稱，警方發現去年第四季不少街頭暴力罪案的源頭均來自黑社會經營及操控的非法場所，例如有人在無牌酒吧「飲大咗」而碰撞；賭檔利益問題起爭拗，最後事件發酵，有人訴諸武力，釀成街頭血案等。

不法之徒為逃避警方調查而變得警覺，平日只做熟客生意，或加裝大量閉路電視鏡頭、安裝重型鐵閘、請人「睇水」及定時「搬竇」。警方「見招拆招」，新界北總區反三合會行動組於今年3月起派臥底探員，展開為期6個月、以情報為主導的反黑臥底行動，代號「拳貫」，由臥底探員喬裝打扮到非法場所，收集情報及證據。近日行動「收成」，動員300警力展開兩個階段的拘捕行動。

第一階段執法：

今年3月至8月期間，根據臥底探員所得的情報，新界北反三合會行動組，聯同屯門警區、元朗警區及大埔警區，成功搗破位於新界北總區內共17個非法場所，包括一個賣淫處所、一個毒品儲存倉庫、兩個武器庫、5間無牌酒吧及8個賭檔。

行動中，警方以黃、賭、毒、無牌酒吧及攻擊性武器等相關罪行，一共拘捕345人，檢獲現金、1公斤不同種類的毒品、攻擊性武器及其他相關器具，總值港幣250萬元。

第二階段執法：

9月4日至9月6日，新界北刑事總部聯同機動部隊在屯門、元朗、天水圍、古洞、上水及藍地展開拘捕行動，搗破一個街頭賭博場所及瓦解一個南亞裔販毒團伙，以「非法聚賭」、「販運毒品」，「自稱三合會成員」、「以三合會身份行事」及「邀請他人成為三合會社團成員」等罪名拘捕27人，檢獲現金、約1公斤大麻及其他相關器具，總值約港幣30萬。

新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉（左）、新界北總區刑事部警司（行政及支援）林慶璋（中）及新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德（右）。（羅敏妍攝）

總結兩個階段的執法行動，共拘捕372名人士，包括205名男子及167名女子，年齡介乎16至79歲。其中295名為香港居民，68人持雙程證，9人持「行街紙」，當中有13名非華裔人士，73人懷疑有黑社會背景。行動期間，警方檢獲現金約16萬元、891克冰毒及1公大麻花，市值約70萬，大量攻擊性武器及營運非法場所的器具，所有檢獲證物約值280萬元。

警方相信已成功削弱活躍於新界北總區內不同黑社會字頭，並成功打擊其收入來源，遏止因操控或營運的非法場所而衍生的暴力罪案。