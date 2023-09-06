秀茂坪「彈票黨」渉20宗購物騙案　警拘主腦婦及骨幹共5人

鑑於近日秀茂坪警區的購物騙案上升，警方採取代號「壯絕行動」，鎖定一個「彈票黨」犯罪集團，經調查後拘捕包括主腦夫婦在內5人，檢獲名貴手表及手袋等證物價值約100萬元。



秀茂坪區刑事總督察文卓禧稱，今年1月至7月，秀茂坪區詐騙案件錄得1,277宗，比去年同期上升496單，達63.5%；當中購物騙案佔309宗，比2022年上升超過5成。

有鑑於此，並為響應粵港澳三地聯合行動雷霆2023以打擊有組織犯罪及收入來源，警方展開情報搜集及調查，鎖定一個俗稱「彈票黨」的詐騙集團，相信他們牽涉今年2月至9月、最少20宗購物騙案，受害人損失的名貴手袋及手錶總值超過100萬元。

+ 2

秀茂坪重案組第一隊案件主管馮柏羲督察講述案件詳情及拘捕細節稱，主腦夫婦操控骨幹成員開設大量電話儲值卡，同時從傀儡戶口持有人手中收取大量支票簿；然後假扮成買家，經網上二手物品買賣平台接觸放售名貴手袋或手錶的賣家，商討價錢及交收安排。

集團主腦會先偽造的過數紀錄傳給賣家，並從銀行支票機存入空頭支票，藉此矇混視聽，令賣家誤信已經收到款項。集團其後利用手機速遞call車平台，安排速遞員同賣家交收貨物。

重案組聯同情報組掌握資料後展開埋伏，探員於本周一（4日）觀察到集團男主腦於青衣區接收一個被騙去的名牌手袋後，將它帶回儲存倉庫。探員見時機成熟，展開突擊行動，並成功搗破該倉庫，拘捕集團主腦， 包括31歲男子及其30歲妻子；在單位內尋回大量贓物，包括19個名牌手袋及兩隻名牌手錶，總值約100萬港元。人員亦同時於單位內搜獲與案有關的物品，包括22萬元現金、3本支票簿、一本帳簿、8部手提電話及被捕人懷疑交收時身穿的衣物等。

翌日（5日）警方於秀茂坪區及元朗區分別拘捕3名骨幹成員，他們負責開設支票戶口及大量電話卡作犯案之用。案件現交由秀茂坪警區重案組第一隊接手跟進，夫婦二人現正被扣留調查，稍後會被落案起訴。

警方相信今次已經成功瓦解一個彈票黨詐騙集團，現正繼續追查其他集團成員，不排除有進一步拘捕行動。如市民有進一步資料，可以聯絡秀茂坪警區重案組第一隊3661 6237。

馮柏羲提醒市民，銀行入帳後的核數程序需時大概2至3日，市民不應該單憑入數收據或網上銀行轉帳紀錄截圖，輕易相信買家完成付款，收款時亦要確認「可用結餘」有增加，以及盡可能選擇面對面交收或有信譽既買家。如有任何懷疑，可在警方「防騙視伏器」輸入可疑人士的帳戶名稱或號碼、銀行帳號、電話、網址等，即時評估風險；一旦懷疑已經受騙，應立即報警或致電警方24小時「防騙易熱線」18222 查詢。如懷疑存款真偽，市民可於交易前聯絡相關銀行機構作核實。

他亦提醒速遞員在從手機速遞叫車平台接單時，應多加謹慎，並檢查清楚貨品有否可疑，避免牽涉騙案中。

警方重申，任何人如果以任何形式協助詐騙集團，同樣有可能觸犯以欺騙手段取得財產罪名，一經定罪最高可被判監禁10年；若借出銀行戶口供詐騙集團使用，亦可能干犯洗黑錢罪名，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。警方提醒市民切勿以身試法。