尖沙咀掃黃｜賣淫集團招攬日本AV女及內地女來港　主腦情侶被捕

警方西九龍總區刑事部聯同入境處於昨晚（5日）展開代號「勇烈」的打擊賣淫行動，瓦解一個操控未成年少女賣淫集團，1男9女分別以「控制他人而目的在於非法性交或賣淫」及「違反逗留條件」罪被捕，年齡介乎15至39歲，當中包括4名集團主腦，以及4名日本籍及2名內地賣淫女子，被捕的日籍女子當中包括AV女優。所有被捕人仍然被扣留調查，警方指不排除更多人被捕。



本地賣淫集團利用社交平台Telegram宣傳可提未成年少女賣淫服務，又招籍日本AV女優及內地女子來港賣淫。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫及重案組第五隊總督察戴寶兒會見傳媒講述案件詳情，指警方早前留意到有本地賣淫集團利用社交平台Telegram宣傳未成年少女賣淫服務，並接洽其他國外集團，安排其他國籍及內地女子來港賣淫。

警方昨晚在尖沙嘴發現主腦帶同一名未成年少女在酒店附近出現，並成功阻止性交易。警方調查後相信賣淫集團主腦為一對情侶，分別是報稱商人的39歲姓周男子及報稱無業的20歲姓劉女子。集團在招聘廣告標榜「搵快錢」、「現金出糧」、「時薪二千至二千五百元不等」等字眼，並提供住宿予年青人作招徠。

集團男主腦被黑布蒙頭帶署調查。（警方提供圖片)

警方昨晚分別在尖沙咀一間酒店及金馬倫道30A、34至36A拘捕6名涉嫌賣淫女子，包括4名日本籍女子，年齡介乎23至39歲，以及2名持雙程證的中國賣淫女子，年齡介乎31至34歲，各人涉違反逗留條件被捕。該4名日本籍女子於兩天前到港，相信她們透過當地由跨國賣淫集團控制的社交媒體帳戶，自行應徵，當中有日籍女子疑曾拍AV，真實年齡在下月生日後踏入40歲，但在Telegram宣傳時則聲稱是「26歲」、「90後」。

警方在行動中扣查一輛私家車，相信用作接送未成年少女賣淫服務。另外檢走現金以及相關物品，包括避孕套、一次性毛巾、潤滑劑等。戴寶兒總督察指，集團每次收取客人5,000至1萬元，抽取當中一半作佣金。

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另外，警方在荃灣柴灣角道一個工廈單位內，拘捕賣淫集團2名女骨幹成員，分別為16及23歲，警方相信二人負責招募及聯絡，其中該名16歲少女為失蹤人士。

警方指，集團招募未成年少女作賣淫活動後，會利用她們的網絡再招募其他未成年少女。據了解，該賣淫集團營運1年多，其中被捕的16歲骨幹少女起初只是加入集團賣淫，其後獲「晉升」為管理層，成為集團骨幹成員

另外，就案中被捕的15歲未成年少女個案，警方表示將會申請照顧或保護令。據悉，該名15歲女子之前曾賣淫，今次被警方及時制止，而她在3年間多次被報失，警方正追查嫖客身份。

警方呼籲，未成年少女家長應給予子女更多關懷，現時社交平台充斥「搵快錢」廣告，但背後隱藏危機。另外，賣淫客戶不應隨便相信中介公司指性工作者為成年，並當作逃避刑責的惜口。

警方在掃黃行動中拘捕一名日籍女子，賣淫集團於TG中指她是日本AV女優。（陳永武攝）

被捕4名日女分別被形容為「日本素人」、「日本幼幼」、「日本AV女優」，能操日語及英語，又稱可提供護照讓客人比對，以確認是日本人。據悉，賣淫的日籍女子收費約6,000元，實收僅1,000元至2,500元，其餘交予中介；如客人提出其他額外服務，包括拍片或個人癖好等可商議及額外收費。消息指其中一名被捕日籍女子下月生日將踏入40歲，惟涉事的TG頻道疑為她提供假資料，指她是「26歲」、「90後」。